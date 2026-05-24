COMUNIDADES KAWÉSQAR ACUSAN A FUNDACIÓN DE ARROGARSE REPRESENTACIÓN Y ACTUAR A FAVOR DE LA INDUSTRIA SALMONERA

Comunidades del Pueblo Kawésqar emitieron una declaración pública en la que rechazaron cualquier forma de representación unilateral ejercida por la Fundación Pueblo Kawésqar, organización a la que acusan de atribuirse una representatividad inexistente dentro de la estructura tradicional de sus comunidades.

En el documento, las agrupaciones firmantes señalaron que en la organización histórica del pueblo Kawésqar no existe una figura única facultada para hablar en nombre de todas las comunidades, indicando que cada agrupación posee sus propios voceros y representantes según su estructura familiar y territorial.

Las comunidades denunciaron además que la Fundación Pueblo Kawésqar estaría integrada por las mismas personas vinculadas a la comunidad Ancón Sin Salida, organización que —según indicaron— ya había sido cuestionada anteriormente por atribuirse representación del pueblo Kawésqar mediante figuras no reconocidas por su tradición.

En la declaración también se menciona la existencia de una investigación instruida previamente por la Contraloría General de la República, tras la cual se habría solicitado a autoridades abstenerse de reconocer a estas personas como representantes oficiales del pueblo Kawésqar.

Las agrupaciones acusaron además que estas organizaciones operarían en favor de la industria salmonera, particularmente en materias relacionadas con solicitudes ECMPO, el plan de manejo del Parque Nacional Kawésqar y otras iniciativas vinculadas a la protección marítima y territorial en la Reserva Nacional Kawésqar.

Finalmente, las comunidades hicieron un llamado a autoridades, universidades y organismos públicos —incluida Conadi— a no reconocer ni validar representaciones que, según afirman, no cuentan con respaldo legítimo de las comunidades Kawésqar.

La declaración fue firmada por la Comunidad Kawésqar At’ap, Comunidad Kawésqar Residentes en Río Primero y Comunidad Kawésqar Aswal Lajep.

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