SALMÓN CHILENO SE CONSOLIDA EN ESTADOS UNIDOS: CONSUMO PROMEDIO ANUAL ALCANZA LOS 1,6 KILOS POR PERSONA

Estados Unidos es el principal mercado para el salmón chileno. El consumo de este producto ha ido al alza en los últimos años, llegando a un promedio de 1,6 kilos por persona al año. Un escenario ideal para la versatilidad de este producto nacional.

Al respecto, el creador de ChiquiFit, Yhosvanny Hernández, destacó que “el salmón es una de las proteínas más saludables y más versátiles que hay para cocinar. Se puede hacer de mil maneras. A mis clientes les encanta. Siempre me están pidiendo salmón”.

La logística juega un rol fundamental para cumplir con las exigencias de un mercado dinámico como el norteamericano, garantizando la frescura desde las aguas del sur de Chile hasta las mesas estadounidenses.

Frente a este despliegue, el gerente ejecutivo de ventas de Heads or Tails Seafood, Joe Bravo, señaló que “la calidad del salmón chileno es excelente y el volumen que llega a Miami es impresionante. Nos permite mantener a nuestros clientes siempre abastecidos y muy satisfechos con el producto”.

El salmón chileno se consolida

Las empresas chilenas han consolidado su presencia en la región, adaptando sus operaciones para responder a la alta demanda y fortalecer el posicionamiento de la marca país en el extranjero.

En esa línea, el gerente regional para EE. UU. de AquaChile, Ignacio Milnes, explicó que “nuestra operación en Estados Unidos busca estar cerca de los clientes, entender sus necesidades y asegurar que el salmón chileno siga siendo el preferido en este mercado tan competitivo”.

Fuente: cnnchile.com

