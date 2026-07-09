SENADOR KUSANOVIC LLAMA A AGILIZAR PROYECTOS AMBIENTALES Y FORTALECER LA SALMONICULTURA COMO MOTOR ECONÓMICO DE MAGALLANES

La necesidad de destrabar proyectos de inversión, fortalecer la salmonicultura y avanzar en una mayor articulación entre la industria y la formación de capital humano fueron algunos de los principales temas abordados por el senador por Magallanes y la Antártica Chilena, Alejandro Kusanovic Glusevic, durante su participación, esta mañana, en el programa "Pesca y Acuicultura en Magallanes" de Polar Comunicaciones.

En la entrevista, el parlamentario se refirió a la reciente reunión que sostuvo con autoridades del Ministerio del Medio Ambiente durante su visita a la región, oportunidad en la que planteó la necesidad de acelerar la tramitación de iniciativas de inversión.

"Lo principal que le toqué yo a las autoridades, sobre todo al subsecretario, es que hay que agilizar y destrabar todos los proyectos que están detenidos por la ley de medio ambiente", afirmó.

En esa línea, sostuvo que la actual normativa ha afectado el desarrollo económico del país y agregó que "hay proyectos en Chile que están parados 10 años y esto es una locura; en ningún país desarrollado se pasa este tipo de cosas".

Respecto a la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), cuya puesta en marcha fue aplazada para el próximo año, Kusanovic reiteró su postura crítica hacia la iniciativa.

"La verdad que yo voté contra el SBAP, la verdad, para mí es una locura. Nunca debimos haber hecho este tema", señaló, agregando que el país requiere fortalecer las instituciones existentes en lugar de crear nuevos organismos.

Reactivación económica y nueva Ley de Pesca

Durante la conversación, el senador valoró el trabajo que se desarrolla en torno a la nueva Ley de Pesca, indicando que las últimas modificaciones podrían representar beneficios para Magallanes.

"Me dijo que habían hartas medidas buenas... sobre todo para Magallanes... hay muy buenas noticias para nosotros en las últimas modificaciones que se están haciendo", comentó en relación con una reunión sostenida con el subsecretario de Pesca.

Asimismo, manifestó que la Ley Lafkenche requiere cambios profundos, señalando que, a su juicio, debería ser reemplazada por una nueva legislación.

"Yo la derogaría y haría una ley nueva", sostuvo, precisando que las concesiones deben otorgarse bajo criterios técnicos y con mecanismos que permitan evaluar su cumplimiento.

Competitividad del salmón chileno

Otro de los ejes de la entrevista fue la situación internacional de la industria salmonera, especialmente frente al crecimiento del consumo en Estados Unidos y los desafíos comerciales derivados de los aranceles.

Kusanovic aseguró que Chile debe asumir una posición más decidida en la defensa de uno de sus principales sectores exportadores.

"Chile tiene que defender su industria, no tiene que destruirla; todos los países desarrollados lo que hacen es, como Noruega, defender su industria, no destruirla", afirmó.

El parlamentario también destacó las ventajas comparativas de Magallanes para el desarrollo de la salmonicultura, indicando que la región dispone de un amplio potencial aún poco aprovechado.

"Tenemos 5.700.000 hectáreas de fiordos y canales y bahías. Entonces de eso estamos ocupando 2.000 hectáreas, que es el 0,043%", señaló.

Educación, capital humano y promoción de la industria

Durante la entrevista, el senador también abordó la necesidad de fortalecer la formación técnica vinculada al sector marítimo y salmonero, criticando la falta de continuidad de algunas especialidades.

"Acá ha faltado visión del Estado, ha faltado visión de la industria", afirmó, recordando el impulso que en su momento dio a la formación de tripulantes para la marina mercante.

En materia de promoción, propuso desarrollar iniciativas que permitan posicionar aún más el salmón producido en Magallanes, destacando sus atributos.

"Tenemos que hacer el Festival del Salmón, tenemos que hacer concurso, tenemos que elegir una reina... debería haber un gran festival del salmón", planteó.

Agregó que la industria, el Estado y la comunidad deben trabajar de manera conjunta para aprovechar las oportunidades de desarrollo económico que ofrece la región.

Crítica a la formación técnica de la clase política

En el tramo final de la entrevista, Kusanovic formuló una reflexión sobre el rol de la política en la toma de decisiones, señalando que existe un déficit de conocimientos técnicos.

"Yo creo que la clase política chilena tenemos un problema de falta de conocimientos técnicos... se dedique al puro cantinfleo y a buscar cómo caer simpático, pero no entender los problemas que vivimos reales en Chile", expresó.

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