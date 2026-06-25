BLUMAR REFUERZA SU COMPROMISO CON MAGALLANES CON APOYO AL CHAPUZÓN DEL ESTRECHO Y NUEVAS INICIATIVAS DE VINCULACIÓN COMUNITARIA

Durante una entrevista realizada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el gerente regional de Blumar Magallanes, Pablo Solís, y el encargado de Comunicaciones y Comunidades de la compañía, Ricardo Hernández Cremaschi, destacaron el trabajo que la empresa desarrolla en la región, su participación en el Chapuzón del Estrecho 2026 y las diversas acciones de vinculación con la comunidad.

Los representantes de la salmonera participaron en el espacio radial tras asistir a la entrega de kits para los participantes del tradicional evento de las Invernadas de Punta Arenas, actividad que cuenta con el respaldo de Blumar por cuarto año consecutivo.

“Nosotros como Blumar contamos con un aporte por cuarto año consecutivo de 8.000 poleras, lo cual nos enorgullece porque esta actividad ya es parte del patrimonio cultural de la región”, señaló Pablo Solís.

La empresa además se encuentra participando en la entrega de kits, realizando sorteos y ofreciendo degustaciones de productos elaborados en Magallanes. Entre ellos destaca un salmón ahumado premium producido en la región y destinado habitualmente a mercados internacionales.

Ricardo Hernández valoró el crecimiento que ha experimentado la actividad durante los últimos años y destacó la importancia de seguir fortaleciendo el vínculo entre la industria y la comunidad.

“El evento ha ido creciendo, el compromiso por parte de Blumar se mantiene y cuando se inició hace cuatro años eran 3 mil o 5 mil poleras. Hoy día ya vamos en 8 mil personas que se motivan, que vienen de otras regiones y de otros países”, afirmó.

Los ejecutivos también abordaron el desarrollo de Mercado Blumar, iniciativa que busca acercar el consumo de salmón a la comunidad regional mediante precios accesibles, actividades de promoción y convenios con distintos segmentos de la población.

“El objetivo principal es que la gente pueda decir: bueno, la industria salmonera está en la región. ¿Y dónde está el salmón? ¿Dónde compramos salmón a un precio mucho más accesible?”, explicó Solís.

Según detalló, el proyecto nació con una mirada más amplia que la comercial, orientada a fortalecer el conocimiento y valoración del producto entre los habitantes de Magallanes. Actualmente mantiene descuentos para adultos mayores, convenios con la Tarjeta Punta Arenas y talleres gastronómicos abiertos a la comunidad.

Durante la conversación, los representantes de la empresa también destacaron la obtención del Sello Regional, reconocimiento entregado por la Corporación de Desarrollo de Magallanes y de la Antártica Chilena (Cormag) y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que distingue a organizaciones comprometidas con el desarrollo regional.

“Es un reconocimiento serio que nos entrega Cormag junto con CPC y la verdad que es un orgullo para nosotros”, manifestó Solís, agregando que la distinción considera estándares laborales, medioambientales, generación de empleo e impulso a proveedores locales.

En materia educativa, Hernández resaltó el trabajo que la compañía mantiene con establecimientos técnicos de la región, especialmente con el Liceo María Behety, donde desarrollan acciones de apoyo a las especialidades de Gastronomía y Acuicultura.

“Le entregamos capacitaciones certificadas de robótica, de inocuidad alimentaria, para que salgan preparados y listos para iniciar su vida laboral en la industria”, indicó.

Asimismo, destacó que varios exalumnos hoy forman parte de la empresa, fortaleciendo el vínculo entre formación técnica e inserción laboral.

Hacia el cierre de la entrevista, los ejecutivos reiteraron la invitación a participar en el Chapuzón del Estrecho, que se realizará este sábado en Punta Arenas y que espera reunir a más de 8 mil personas.

“La invitación está hecha, está abierta y nosotros poder estar presentes colaborando con un granito de arena, que en este caso son las 8.000 poleras para el evento”, concluyó Pablo Solís.

Desde Blumar señalaron que continuarán impulsando iniciativas orientadas a fortalecer la relación con las comunidades, promover el consumo de salmón en la región y aportar al desarrollo económico y social de Magallanes.





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