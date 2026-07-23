EX INTENDENTE JAIME JELINCIC PLANTEA DUPLICAR LA PRODUCCIÓN SALMONERA Y CONSTRUIR UN ACUERDO REGIONAL PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE MAGALLANES

Un llamado a transformar la salmonicultura en uno de los pilares estratégicos del desarrollo de Magallanes realizó esta mañana el exintendente y actual presidente de Gastropuq, Jaime Jelincic Aguilar, durante una extensa entrevista en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes de Polar Comunicaciones, donde abordó la evolución de la pesca y la acuicultura, los desafíos de la pesca artesanal, la competitividad internacional y la necesidad de construir acuerdos que permitan acelerar las inversiones sin descuidar los estándares ambientales.

Durante la conversación, Jelincic repasó el desarrollo histórico de la actividad acuícola en la región, recordando los primeros esfuerzos realizados a comienzos de la década de 1990 para extender la salmonicultura hacia Magallanes, iniciativa que, según explicó, permitió aprovechar las ventajas naturales de las aguas australes.

"Nos dimos cuenta que esta diferencia de temperatura de tener la temperatura un poco más baja. A la larga era un beneficio el tema de los parásitos, exactamente porque tenían menos enfermedades. Y eso permitió, yo diría, compensar esta demora que tenía en el crecimiento, con una baja tasa de mortalidad comparativamente con los centros de cultivo en el resto de Chile o en otras partes del mundo", señaló.

A juicio del exintendente, la industria ha logrado avanzar significativamente tanto en productividad como en materia ambiental, incorporando nuevas tecnologías, mejores prácticas y procesos de investigación que han reducido impactos sobre los ecosistemas marinos.

"La industria ya ha tomado conciencia que la investigación, que la información, esto que la data que se va construyendo no es en contra de la industria, al contrario, si se utiliza le permite ir mejorando el nivel y la calidad del producto. Por lo tanto, creo que poco a poco se ha ido mejorando esta relación", sostuvo.



Duplicar la producción en menos de diez años



Uno de los principales planteamientos formulados por Jelincic fue la necesidad de establecer una meta regional de crecimiento para la salmonicultura, considerando su impacto en el empleo y la economía local.

"Nosotros Magallanes deberíamos ponernos la meta en menos de 10 años, duplicar la producción salmonel. Esto debería ser una tarea en la región. Si tú duplicas la producción, mejorarías mucho el tema del empleo y daría un nivel de estabilidad interesante a la actividad económica regional", afirmó.

En esa línea, destacó el efecto multiplicador que la industria genera sobre otras actividades productivas, desde la logística y el transporte hasta la metalmecánica, la gastronomía, los servicios marítimos y la formación de capital humano especializado.

"Hay un nicho que ha ido sosteniendo el tema del empleo magallánico y que ha ido generando una demanda, o sea, hay jóvenes que en esta línea tienen trabajo y que ya no están migrando tanto", indicó.



Pesca artesanal y mejores condiciones de mercado



Jelincic también abordó la situación de la pesca artesanal, reconociendo que aún existen brechas respecto del sector industrial y proponiendo mecanismos que permitan mejorar la comercialización de los productos del mar.

Entre sus propuestas mencionó la posibilidad de implementar sistemas de remates similares al modelo holandés, donde las capturas sean subastadas públicamente para favorecer mejores precios para los pescadores.

Asimismo, destacó la necesidad de fortalecer el valor agregado de productos emblemáticos como la centolla, tanto desde el turismo como desde la gastronomía regional.

"La centolla es nuestra reina acá en la región y en los platos para el turismo, por ejemplo, en el tema que yo me desenvuelvo en la gastronomía, la centolla es un plato relevante. Los turistas la identifican, es un producto caro, costoso... es un producto que nos distingue, es un producto de alto nivel, está considerado entre los mejores productos marítimos del planeta", expresó.



Permisología y competitividad internacional



Otro de los temas centrales fue la necesidad de modernizar los procesos de aprobación de inversiones en Chile, argumentando que la excesiva burocracia termina restando competitividad frente a otros países productores.

"Acá hacemos el proceso a la inversa, es decir, acá tú tenéis que aprobar un sistema que después haya cumplido y en eso te he podido poner hasta nueve años si se judicializan los temas... Entonces el sistema se hace mucho más engorroso", afirmó.

Según Jelincic, esa realidad ha permitido que competidores como Noruega consoliden su liderazgo en la producción mundial de salmón, mientras Chile ha perdido participación pese a contar con condiciones naturales favorables.

"Chile tiene buenas ventajas para volver a recuperar en el tema de salmonicultura un espacio. Hay mucho espacio en el mundo para vender salmón... Chile no puede perder esta oportunidad y dentro de Chile, por supuesto, creo que Magallanes no debería perder esta oportunidad", señaló.



Acuerdo regional para el desarrollo



En el tramo final de la entrevista, el exintendente insistió en la necesidad de construir una visión compartida entre autoridades, empresas y sociedad civil para definir una estrategia de desarrollo de largo plazo para Magallanes.

"Toda la autoridad, Gobierno Regional, gobierno interior, municipio, concejal decir bueno, sí es verdad que acá los temas más relevantes al corto plazo son el tema salmonero, cierto, y el tema pesca... Deberíamos tener planes estratégico de desarrollo en los próximos 15 años", manifestó.

Además, propuso que la propia industria salmonera elabore una hoja de ruta con metas de inversión, generación de empleo y requerimientos regulatorios para someterla al debate público.

"Estoy esperando que los salmoneros de Magallanes... sean capaces un día juntarse y decir: 'Mira, vamos en estas tres hojitas. Esto es lo que queremos proponerle... Vamos a invertir tantos millones de dólares, queremos triplicar nuestra producción, para eso necesitamos esto... Esto es lo que le proponemos a todos los magallánicos'", planteó.

Finalmente, Jelincic señaló que el principal desafío para la región es recuperar las confianzas y construir acuerdos estratégicos que trasciendan las diferencias políticas.

"Yo ya a esta altura de la vida, el único interés que tiene es que seamos capaces como región de enfrentar desafíos para nuestros jóvenes, que es lo que necesitan: mejores condiciones para desarrollar su vida en esta tierra", concluyó.

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