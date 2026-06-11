JOSÉ HERNÁNDEZ DE SITONERS LLAMA A FORTALECER EL DIÁLOGO POLÍTICO PARA IMPULSAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL “LA INDUSTRIA HOY DÍA LO QUE NECESITA ES QUE LA DEJEN TRABAJAR”

La necesidad de entregar mayores certezas a la inversión, fortalecer el empleo y acelerar la reactivación de la pesca y la acuicultura fueron algunos de los principales temas abordados por José Hernández, secretario del Sindicato SITONERS, durante su participación este jueves en Polar Comunicaciones.

El dirigente sindical se refirió a las reuniones que recientemente han sostenido representantes de los trabajadores con diversas autoridades regionales y nacionales, entre ellas el gobernador regional Jorge Flies, la delegada presidencial y autoridades del Ministerio de Economía y la Subsecretaría de Pesca.

Respecto al encuentro con el gobernador, Hernández calificó la instancia como positiva y señaló que existe disposición para avanzar en temas pendientes. “Buena reunión, bastante interesante desde el punto de vista de lo que nosotros buscamos como organizaciones de los trabajadores a nivel local y nacional”, afirmó.

Según explicó, una de las principales preocupaciones del sector es la disminución sostenida del empleo ligado a la actividad pesquera industrial. En ese contexto, recordó que la industria llegó a generar más de 1.500 puestos de trabajo directos y una cadena productiva que superaba los 4.000 empleos en la región.

“Hoy día de la enorme cantidad de trabajadores que teníamos en el sector pesquero industrial ya no nos va quedando solamente más allá de 600 trabajadores a nivel local”, advirtió.

El representante sindical sostuvo que la recuperación de la actividad requiere voluntad política y acuerdos amplios entre los distintos actores. “Nos interesa profundamente el hecho de que podamos ir aunando criterios y fuerza para nuestro desarrollo, dejar las peleas políticas a un lado y dedicarnos a trabajar por nuestra región, por nuestra gente y por nuestras comunidades”, manifestó.

Durante la entrevista también abordó la situación de la salmonicultura y la necesidad de compatibilizar el crecimiento económico con criterios de sustentabilidad. “Nosotros no queremos zonas de sacrificio, sino que lo que queremos es que haya un desarrollo que sea sustentable en el tiempo”, señaló.

En esa línea, valoró las señales que, a su juicio, han entregado las nuevas autoridades sectoriales. “El ministro de Economía lo vimos muy abierto a que se estructure bien un trabajo de carácter regional. El subsecretario de Pesca también ha mostrado una mejor voluntad frente a eso”, indicó.

Hernández además planteó la importancia de incorporar una mirada territorial en discusiones legislativas como la Ley de Fraccionamiento, la Ley Lafkenche y los planes de manejo vinculados a áreas protegidas de la región.

Sobre la Ley Lafkenche, sostuvo que el debate debe centrarse en perfeccionar la normativa y no en eliminarla. “Nadie puede decir que aquí la ley hay que derogarla, porque eso sería un dispararse a los pies del Estado”, afirmó.

El dirigente también insistió en la necesidad de generar condiciones que permitan mantener y crear empleos en las actividades productivas vinculadas al mar. “Nosotros lo que necesitamos es que se abran posibilidades reales de trabajo en el sentido de que se deje trabajar a la industria. Porque si no se deja trabajar, estamos perdiendo siempre puestos de empleo”, enfatizó.

Finalmente, Hernández llamó a fortalecer las instancias de diálogo entre autoridades, trabajadores y sectores productivos para avanzar en una agenda común de desarrollo para Magallanes.

“Todos tenemos un norte y que es hacer más grande nuestra región, darle mejor vida a nuestra gente y hacer que nuestras poblaciones realmente crezcan”, concluyó.



