19 de julio de 2026
DIPUTADA GAEL YEOMANS SOLICITA A CONTRALORÍA REVISAR BONOS PAGADOS A ASESORES DEL MINISTERIO DE HACIENDA
La parlamentaria del Frente Amplio pidió que se determine la legalidad de asignaciones entregadas a funcionarios y asesores por metas institucionales correspondientes al gobierno anterior.
La diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yeomans, ofició a la Contraloría General de la República para solicitar una revisión sobre el pago de bonos a funcionarios y asesores del Ministerio de Hacienda, asociados al cumplimiento de metas institucionales alcanzadas durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric.
La solicitud se originó luego de un reportaje de BioBioChile, que informó que altos cargos de la Dirección de Presupuestos y colaboradores del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, recibieron durante junio asignaciones que, en algunos casos, superaron los $11 millones por persona.
Según planteó la parlamentaria, corresponde establecer si estos pagos se ajustan a la normativa vigente, considerando que las metas fueron ejecutadas durante la administración anterior y que los beneficiarios forman parte del actual Gobierno. En el oficio, Yeomans solicitó además que se determinen eventuales responsabilidades administrativas si se detectan irregularidades.
La diputada calificó la situación como "impresentable" en el contexto del escenario fiscal expuesto por el Ejecutivo y pidió que la Contraloría analice la procedencia legal de las asignaciones y el uso de los recursos públicos involucrados.
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