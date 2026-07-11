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11 de julio de 2026

INGRESAN A CONTRALORÍA ADJUDICACIÓN DE PROYECTO PARA ILUMINAR Y MEJORAR LA RUTA AL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $21 mil millones para intervenir cerca de 12 kilómetros de la Ruta 9 Norte con iluminación LED, mejoramiento de caleteras, intersecciones y nuevas medidas de seguridad vial.

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Un nuevo avance registró el proyecto de iluminación y mejoramiento de la Ruta 9 Norte que conecta Punta Arenas con el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo. Autoridades regionales informaron el ingreso a la Contraloría General de la República de la adjudicación de las obras para la toma de razón, paso previo al inicio de una iniciativa esperada por la comunidad durante varios años.

El anuncio fue encabezado por la delegada presidencial regional, Ericka Farías; el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich; y el seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, junto al director regional de Vialidad, Franco Serafini, y el concejal Germán Flores. El proyecto contempla una inversión superior a los $21 mil millones, financiada con recursos sectoriales del Ministerio de Obras Públicas, y un plazo de ejecución de 990 días.

Las obras abarcarán cerca de 12 kilómetros de la Ruta 9 Norte, desde el sector del Barrio Industrial hasta la intersección con la Ruta 252-CH y el acceso al Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo. El contrato considera la instalación de luminarias LED, el mejoramiento de intersecciones, la conservación de aproximadamente 11 kilómetros de caleteras, además de nueva señalización, demarcación y barreras de contención para reforzar la seguridad vial.

El director regional de Vialidad, Franco Serafini, explicó que el proyecto también contempla mejoras en accesos y conexiones para reducir factores de riesgo tanto para conductores como peatones. Asimismo, indicó que durante la ejecución de las obras se estima la generación de entre 100 y 150 puestos de trabajo. Las autoridades destacaron que la iniciativa busca fortalecer la conectividad con el principal terminal aéreo de la región y mejorar las condiciones de desplazamiento en un sector con creciente desarrollo habitacional y productivo.


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AVANZA ANHELADO PROYECTO DE ILUMINACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA HACIA EL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS

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INGRESAN A CONTRALORÍA ADJUDICACIÓN DE PROYECTO PARA ILUMINAR Y MEJORAR LA RUTA AL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS

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