MINISTERIO DE ECONOMÍA PRESENTA PROYECTO QUE MODERNIZA LA FIRMA ELECTRÓNICA Y FACILITA TRÁMITES PARA PYMES

El Ministerio de Economía presentó ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley de Firma Electrónica Avanzada y Documentos Electrónicos. La propuesta fue expuesta por el biministro de Economía, Fomento y Turismo y Minería, Daniel Mas, junto al subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Karlfranz Koehler, con el objetivo de impulsar la digitalización de trámites para personas y empresas.

La iniciativa busca ampliar las facultades de la Firma Electrónica Avanzada, permitiendo que documentos que actualmente requieren autorización o certificación notarial puedan suscribirse de manera digital. Además, incorpora las denominadas "marca de tiempo" y "sellado de tiempo", mecanismos que certifican la fecha y hora de la firma para otorgar mayor seguridad jurídica a los documentos electrónicos.

Según explicó el biministro Daniel Mas, el proyecto pretende simplificar trámites y reducir costos legales, aprovechando el nivel de digitalización alcanzado por el país. La propuesta también permitirá emitir instrumentos como pagarés en formato electrónico con la misma validez jurídica que sus equivalentes físicos, facilitando las operaciones de las empresas de menor tamaño.

Por su parte, el subsecretario Karlfranz Koehler destacó que la iniciativa reducirá los costos de transacción, disminuirá los tiempos de espera y fortalecerá la seguridad jurídica de los documentos digitales. Asimismo, precisó que el proyecto no elimina la función de las notarías, sino que concentra su participación en actuaciones donde aportan un valor jurídico específico.

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