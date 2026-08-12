CLIENTE DENUNCIA PRESUNTO MALTRATO E INTIMIDACIÓN POR PARTE DE GUARDIAS DE SEGURIDAD EN SUPERMERCADO DE PUNTA ARENAS

​Una denuncia por un presunto episodio de maltrato e intimidación al interior de un supermercado Líder fue recibida este martes 11 de agosto, luego de que una clienta asegurara haber sido acusada injustamente de sustraer productos y posteriormente obligada a mostrar sus pertenencias ante tres guardias de seguridad.

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De acuerdo con el relato enviado por correo electrónico, la situación se inició cerca de las 13:43 horas, cuando la mujer realizó una compra en el supermercado y utilizó una de las cajas de autoservicio. Tras efectuar el pago, uno de los guardias le solicitó la boleta y procedió a escanearla, además de revisar uno de los productos que llevaba, indicándole que todo se encontraba en orden.

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La clienta señala que posteriormente le pidió al mismo trabajador que cerrara con cinta su bolsa, debido a que había olvidado una botella de agua en el interior del establecimiento y necesitaba volver a ingresar para recuperarla. Según su relato, el guardia se negó y le indicó que ingresara por la entrada principal para solicitar el cierre de la bolsa a otro funcionario.

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La mujer afirma que siguió esa instrucción, ingresó nuevamente al supermercado y recuperó la botella que había dejado en uno de los pasillos. Sin embargo, al dirigirse nuevamente hacia la salida, el mismo guardia que había revisado inicialmente su boleta se habría acercado para solicitarle nuevamente sus pertenencias y el comprobante de compra.

Según la denuncia, el funcionario habría señalado que una alarma había sonado y posteriormente le habría indicado que, supuestamente, había sido observada mediante las cámaras de seguridad sustrayendo dos shampoos, aunque habría pagado solamente uno.

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La denunciante niega categóricamente dicha situación y asegura que ni siquiera había adquirido shampoos durante su visita al supermercado. Además, sostiene que el propio guardia había revisado previamente su boleta y parte de los productos que llevaba.

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Ante su negativa a entregar nuevamente sus pertenencias, la mujer afirma que se acercó un segundo guardia y que ambos comenzaron a insistir en que debía mostrar el interior de su mochila y bolsa para supuestamente recuperar los productos que habría sustraído.

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La afectada relata que solicitó que le mostraran las imágenes de las cámaras de seguridad que supuestamente acreditarían el robo, pero asegura que los funcionarios se negaron, argumentando que habían recibido información por comunicación interna respecto de lo ocurrido.

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La situación habría escalado cuando se incorporó una tercera funcionaria de seguridad. Según el relato, los tres guardias habrían rodeado a la mujer y la habrían acorralado contra una estructura ubicada frente a la salida de las cajas de autoservicio, insistiendo en que entregara sus pertenencias para ser registradas.

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El episodio también habría sido presenciado por otro cliente, quien, de acuerdo con la denunciante, se acercó para intervenir y pedir a los guardias que la dejaran tranquila, acusándolos de estar abusando de su posición. La mujer asegura que uno de los guardias respondió al cliente gritándole y empujándolo, tras lo cual este finalmente se retiró del lugar.

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Posteriormente, siempre según el relato de la afectada, la guardia mujer se habría acercado y le habría solicitado de manera más calmada que mostrara sus pertenencias para poner término a la situación. La denunciante señala que accedió debido a que se encontraba rodeada por los tres funcionarios.

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Al revisar la mochila y la bolsa, los guardias habrían comprobado que los productos que llevaba correspondían a aquellos incluidos en la boleta de compra. La denunciante sostiene que, tras esa revisión, la guardia se disculpó por lo ocurrido, mientras que los otros dos funcionarios se retiraron sin ofrecerle disculpas.

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La afectada asegura que posteriormente cuestionó al guardia que inicialmente había revisado su boleta y le pidió que reconociera el error y se disculpara por haberla acusado de un hecho que, según sostiene, nunca ocurrió. Sin embargo, afirma que el funcionario respondió que no tenía por qué disculparse.

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Asimismo, señala que solicitó conocer su nombre y el de los otros guardias involucrados, pero que ninguno habría accedido a identificarse. Según la denunciante, ninguno de los funcionarios mantenía una identificación o credencial visible.

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La propia guardia que participó en el procedimiento le habría recomendado acudir a Servicio al Cliente para dejar constancia formal de lo sucedido, señalándole —según el relato— que existirían antecedentes de reclamos por el trato entregado por guardias pertenecientes a una empresa externa (securitas).

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La clienta afirma que posteriormente se dirigió al área de Servicio al Cliente del supermercado, donde solicitó dejar un reclamo en el libro correspondiente. Sin embargo, asegura que no le fueron entregados los nombres de los guardias involucrados ni se le ofreció una solución respecto de lo ocurrido, indicándosele que la única alternativa disponible era registrar formalmente su reclamo.

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La mujer sostiene que lo que buscaba principalmente era obtener una disculpa por el trato recibido y que decidió hacer pública la situación debido a que considera que el procedimiento fue injustificado y que podría repetirse con otros clientes.

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Finalmente, la denunciante informó que decidió realizar una denuncia formal ante Carabineros. Según su relato, funcionarios policiales concurrieron hasta el establecimiento para tomar su declaración y recibir la denuncia correspondiente.

