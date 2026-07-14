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14 de julio de 2026

DENUNCIAN PRESUNTO ENVENENAMIENTO MASIVO DE PERROS EN PORVENIR Y EXIGEN UNA INVESTIGACIÓN

Vecinos del sector Laguna de los Cisnes presentaron denuncias y reunieron evidencias que serán analizadas para esclarecer la muerte de varias mascotas.

envenenamientoporvenir

Familias del sector Laguna de los Cisnes, en la comuna de Porvenir, denunciaron un presunto envenenamiento masivo de perros ocurrido durante los últimos días, situación que provocó la muerte de varias mascotas y generó preocupación entre los vecinos por la seguridad de los animales y de quienes transitan por el lugar.

Entre los casos afectados se encuentran Chama y Tibbers, dos perros que formaban parte de una de las familias del sector. Sus dueños señalaron que ambos los acompañaron desde su llegada a vivir a Porvenir y que eran considerados integrantes del hogar, por lo que su pérdida ha significado un profundo impacto emocional.

Tras los hechos, se presentó la correspondiente denuncia ante Carabineros con el objetivo de que se investiguen las circunstancias en que ocurrieron las muertes. Paralelamente, vecinos encontraron trozos de carne que presuntamente habrían sido utilizados como cebos y que serán sometidos a análisis particulares para determinar la eventual presencia de sustancias tóxicas.

Los residentes también han comenzado a recopilar antecedentes y testimonios que permitan aportar información a la investigación y contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Una de las principales preocupaciones expresadas por la comunidad es que, según diversos vecinos, episodios similares se habrían registrado en distintas épocas durante varios años, sin que hasta ahora existan responsables identificados ni medidas que permitan prevenir su repetición.

Además del impacto que estos hechos generan en las familias que pierden a sus mascotas, los vecinos advierten sobre el riesgo que representa la eventual presencia de sustancias tóxicas en espacios donde también circulan niños, otros animales domésticos e incluso fauna silvestre.

Las familias afectadas hicieron un llamado a que la investigación avance con la mayor celeridad posible, se determinen las responsabilidades que correspondan y se adopten acciones concretas para evitar que nuevas personas deban enfrentar una situación similar.

"Nuestro único interés es que esta situación sea investigada con la seriedad que merece, que se identifique a los responsables si corresponde y que se tomen medidas para evitar que nuevas familias sufran una pérdida tan dolorosa", señalaron los afectados.


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