BRUNSWICK HOCKEY Y HOCKEY WARRIORS DIERON INICIO A LA NUEVA TEMPORADA DE HOCKEY SOBRE HIELO EN MAGALLANES

Con la participación de más de 75 deportistas, autoridades regionales y representantes de instituciones colaboradoras, Brunswick Hockey y Hockey Warriors realizaron el lanzamiento oficial de la nueva temporada de hockey sobre hielo, marcando un importante hito para el desarrollo de esta disciplina en la Región de Magallanes.

La actividad se llevó a cabo el viernes 12 de junio y contó con la presencia del SEREMI del Deporte, Jacques Roux; el Alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich; el Director Regional del Instituto Nacional de Deportes (IND), Héctor Serka; y Cristina Salomón, Jefa de Marketing y Comunicaciones de Zona Austral.

Durante la ceremonia se inauguró oficialmente la nueva malla de seguridad de la pista de hielo, una importante mejora financiada conjuntamente por Brunswick Hockey y Hockey Warriors, reafirmando el compromiso de ambas instituciones con la seguridad de los deportistas y el fortalecimiento de los espacios deportivos disponibles para la comunidad.

La jornada reunió a jugadores, familias y aficionados al hockey sobre hielo, quienes pudieron ser parte de este significativo comienzo de temporada, en un ambiente marcado por el entusiasmo, la colaboración y la proyección de nuevas oportunidades para el crecimiento de la disciplina.

Desde ambas organizaciones destacaron que el hockey sobre hielo no solo representa una actividad deportiva, sino también una herramienta de formación integral para niños, jóvenes y adultos, promoviendo valores fundamentales como el trabajo en equipo, la tolerancia, el respeto, la perseverancia y la disciplina.

Asimismo, Brunswick Hockey y Hockey Warriors extendieron una invitación abierta a toda la comunidad para acercarse a este deporte, participar en los entrenamientos y asistir a los partidos amistosos que se desarrollarán durante la temporada, contribuyendo así al crecimiento y consolidación del hockey sobre hielo en la región.

Con iniciativas como esta, ambas instituciones continúan trabajando para fortalecer el deporte local y generar espacios inclusivos que permitan a más personas descubrir y disfrutar de una disciplina que sigue creciendo en Magallanes.