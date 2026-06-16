DOJO JIYUKAN PUERTO NATALES DESTACA EN TORNEO BECA JAPÓN 2026, REALIZADO EN PUERTO MONTT

Una destacada participación tuvo el Dojo Jiyukan Puerto Natales en el Torneo Beca Japón 2026, realizado recientemente en la ciudad de Puerto Montt, donde la delegación natalina estuvo compuesta por 9 alumnos, todos lograron subir al podio en sus respectivas categorías, dejando nuevamente en alto el nombre de Puerto Natales y de la Región de Magallanes.



Uno de los resultados más relevantes fue el obtenido por Joshua Bustamante, quien participó en la exigente categoría Beca Japón 2026, instancia en la que el mejor competidor de Kata y Kumite obtenía una beca para entrenar durante un mes en el Honbu Dojo JKA de Japón con todos los gastos cubiertos.



Joshua, con 18 años y cinturón café 3 kyu, enfrentó a 24 competidores de entre 18 y 30 años pertenecientes a las categorías de cinturón café a danes, logrando una medalla de plata 🥈 y un destacado segundo lugar en Kata tras clasificar a la etapa final entre los ocho mejores exponentes del torneo. Además, en Kumite también alcanzó los octavos de final, demostrando un excelente nivel técnico y competitivo.



Resultados obtenidos por el Dojo Jiyukan Puerto Natales:



KATA



* Mayra Oyarzo: medalla de plata 🥈, 2° lugar, categoría 15-16 años, café a danes.• Francisca Escobar: medalla de oro 🥇, 1° lugar, categoría 11-12 años, verde a púrpura.• Emilia Soto: medalla de plata 🥈, 2° lugar, categoría 11-12 años, verde a púrpura.• Antonella Miranda: medalla de oro 🥇, 1° lugar, categoría 13-14 años, verde a púrpura.• Pía Delgado: medalla de oro 🥇, 1° lugar, categoría 15-16 años, verde a púrpura.• Renata Bórquez: medalla de plata 🥈, 2° lugar, categoría 9-10 años, blanco a naranjo.



KUMITE



* Emilio Zúñiga: medalla de oro 🥇, 1° lugar, categoría 11-12 años, verde a púrpura.• Antonella Miranda: medalla de bronce 🥉, 3° lugar, categoría 13-14 años, verde a púrpura.• Bastián Subiabre: medalla de bronce 🥉, 3° lugar, categoría 12-13 años, blanco a naranjo.



Estos importantes resultados reflejan el alto nivel técnico que el Dojo Jiyukan Puerto Natales ha demostrado constantemente en competencias fuera de la región, fruto del trabajo, la disciplina y la permanente preparación de sus alumnos. Asi mismo, son el resultado de la capacitación constante y la experiencia transmitida por su Sensei Rosana Asencio, quien con su dedicación y liderazgo ha llevado de manera permanente a sus alumnos a alcanzar podios en competencias realizadas fuera de la región.



El Dojo Jiyukan Puerto Natales agradece el apoyo de las familias y de toda la comunidad, reafirmando su compromiso con la formación deportiva y la representación de nuestra ciudad y de la región de Magallanes en competencias de nivel nacional.

