Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA DIA DEL PAPA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

16 de junio de 2026

DOJO JIYUKAN PUERTO NATALES DESTACA EN TORNEO BECA JAPÓN 2026, REALIZADO EN PUERTO MONTT

Uno de los resultados más relevantes fue el obtenido por Joshua Bustamante, quien participó en la exigente categoría Beca Japón 2026, instancia en la que el mejor competidor de Kata y Kumite.

karatanatales

Una destacada participación tuvo el Dojo Jiyukan Puerto Natales en el Torneo Beca Japón 2026, realizado recientemente en la ciudad de Puerto Montt, donde la delegación natalina estuvo compuesta por 9 alumnos, todos  lograron subir al podio en sus respectivas categorías, dejando nuevamente en alto el nombre de Puerto Natales y de la Región de Magallanes.

Uno de los resultados más relevantes fue el obtenido por Joshua Bustamante, quien participó en la exigente categoría Beca Japón 2026, instancia en la que el mejor competidor de Kata y Kumite obtenía una beca para entrenar durante un mes en el Honbu Dojo JKA de Japón con todos los gastos cubiertos.

Joshua, con 18 años y cinturón café 3 kyu, enfrentó a 24 competidores de entre 18 y 30 años pertenecientes a las categorías de cinturón café a danes, logrando una medalla de plata 🥈 y un destacado segundo lugar en Kata tras clasificar a la etapa final entre los ocho mejores exponentes del torneo. Además, en Kumite también alcanzó los octavos de final, demostrando un excelente nivel técnico y competitivo.

Resultados obtenidos por el Dojo Jiyukan Puerto Natales:

KATA

* Mayra Oyarzo: medalla de plata 🥈, 2° lugar, categoría 15-16 años, café a danes.• Francisca Escobar: medalla de oro 🥇, 1° lugar, categoría 11-12 años, verde a púrpura.• Emilia Soto: medalla de plata 🥈, 2° lugar, categoría 11-12 años, verde a púrpura.• Antonella Miranda: medalla de oro 🥇, 1° lugar, categoría 13-14 años, verde a púrpura.• Pía Delgado: medalla de oro 🥇, 1° lugar, categoría 15-16 años, verde a púrpura.• Renata Bórquez: medalla de plata 🥈, 2° lugar, categoría 9-10 años, blanco a naranjo.

KUMITE

* Emilio Zúñiga: medalla de oro 🥇, 1° lugar, categoría 11-12 años, verde a púrpura.• Antonella Miranda: medalla de bronce 🥉, 3° lugar, categoría 13-14 años, verde a púrpura.• Bastián Subiabre: medalla de bronce 🥉, 3° lugar, categoría 12-13 años, blanco a naranjo.

Estos importantes resultados reflejan el alto nivel técnico que el Dojo Jiyukan Puerto Natales ha demostrado constantemente en competencias fuera de la región, fruto del trabajo, la disciplina y la permanente preparación de sus alumnos. Asi mismo, son el resultado de la capacitación constante y la experiencia transmitida por su Sensei Rosana Asencio, quien con su dedicación y liderazgo ha llevado de manera permanente a sus alumnos a alcanzar podios en competencias realizadas fuera de la región.

El Dojo Jiyukan Puerto Natales agradece el apoyo de las familias y de toda la comunidad, reafirmando su compromiso con la formación deportiva y la representación de nuestra ciudad y de la región de Magallanes en competencias de nivel nacional.

hockeypuq

BRUNSWICK HOCKEY Y HOCKEY WARRIORS DIERON INICIO A LA NUEVA TEMPORADA DE HOCKEY SOBRE HIELO EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

ADUANA DE PUNTA ARENAS DESTRUYE MÁS DE 2,9 MILLONES DE CIGARRILLOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Leer Más

Las mercancías, incautadas en distintos procedimientos de fiscalización realizados durante 2025, no contaban con las autorizaciones exigidas por la normativa vigente, por lo que se evitó su ingreso y eventual comercialización ilícita en el país.

Las mercancías, incautadas en distintos procedimientos de fiscalización realizados durante 2025, no contaban con las autorizaciones exigidas por la normativa vigente, por lo que se evitó su ingreso y eventual comercialización ilícita en el país.

destrucción 2
nuestrospodcast
RA 1

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INICIÓ CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA REBECA AGUILAR

ARCA DIA DEL PAPA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
karatanatales

DOJO JIYUKAN PUERTO NATALES DESTACA EN TORNEO BECA JAPÓN 2026, REALIZADO EN PUERTO MONTT

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA DIA DEL PAPA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
puntaarenaspdi-750x400

PDI INVESTIGA HALLAZGO DE CADÁVER DE MUJER EN RESERVA FORESTAL MAGALLANES DE PUNTA ARENAS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Marcos Buvinic

COLUMNA DE OPINIÓN | AFIRMANDO LA ESPERANZA

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250