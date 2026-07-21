CONSEJO REGIONAL APRUEBA MÁS DE $50 MILLONES PARA DEPORTE, INCLUSIÓN Y DESARROLLO DE TIERRA DEL FUEGO

Podría decirse que, a la luz de los resultados, la sesión plenaria del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena de esta jornada trajo consigo buenas noticias, sobre todo para los fueguinos. Pero la iniciativa que abrió el encuentro fue de alcance nacional.

La primera moción votada por los consejeros regionales y el Gobernador Jorge Flies fue el apoyo económico para Natalia Villarroel y Brian Vega, pareja de cuqueros que necesitaban fondos para participar del Campeonato Nacional de Cueca Peumo 2026 para Personas en Situación de Discapacidad.

En mayo de 2025, Natalia y Brian comenzaron los preparativos para el encuentro, que se realizará del 12 al 18 de agosto próximo. La dificultad no era tanto para costear únicamente sus pasajes, sino también los de las dos personas que, dada la condición de los jóvenes, los acompañarán (que es también base del campeonato).

El apoyo unánime del Consejo significó palabras de agradecimiento de Cecilia Jeldes, presidenta de la agrupación Bazinga, para jóvenes autistas: “Estoy realmente feliz, agradecida de cada uno de ustedes, porque el costo de traslado de ellos, que tienen que ir acompañados, es muy alto (…) Estoy orgullosa de que ellos representen a Magallanes. Ellos van a representar muy bien a la región”.

El monto fue de $2.720.100, vía 8% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) que será para costear los pasajes aéreos al campeonato (de los participantes y sus acompañantes) en las fechas antes señaladas, en la comuna de Peumo, región de O’Higgins.

Porvenir

Para las magallánicas y magallánicos, hablar del Gran Premio de la Hermandad es común; para cualquier afuerino, los números y conceptos podrían ser sorprendentes: este 2026 se celebra la versión número 51 del evento; es una competencia de carácter binacional de Chile y Argentina, y al día de hoy hay 67 inscritos, aun cuando se celebrará entre el 14 y el 16 de agosto.

El Gobernador Flies relevó el evento: “No hay duda que la Carrera de la Hermandad es una actividad emblemática de la región de Magallanes; una de las pocas que ha podido consolidar Tierra del Fuego, con las dificultades propias de la zona para sacar adelante sus actividades. Antes se corría de cualquier manera, sin normas específicas y era mucho de voluntarismo; hoy esas autorizaciones son estrictas: el número de ambulancias, rescate con helicóptero, disponibilidad de personas en carretera, comunicaciones. Es complejo para una región extrema y dentro de ella, una provincia de isla, levantar recursos en los volúmenes que se necesitan con la integración internacional”.

En esa línea, la Asociación Deportiva Local Fueguina de Automovilismo (Adelfa) presentó en la solicitud de financiamiento el detalle de los gastos: arriendo de al menos cuatro ambulancias; servicio de traslado de pacientes, cruces y pasajes marítimos; alojamiento y alimentación para el equipo logístico; pantallas red; arriendo de antenas satelitales; amplificación e iluminación; adhesivos; entre varios otros. Todo por un total de $38.087.942 vía 8% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

Si bien en principio la cifra puede parecer alta, el Gobernador contextualizó: “El GORE del Biobío aportó para el Rally Mobil $4.500 millones en dos oportunidades, para tener un punto de comparación con lo que estamos haciendo acá”.

Tras la votación positiva del Consejo, Iván Cárdenas, representante de Adelfa Porvenir y Tierra del Fuego, después de agradecer el sufragio, instó: “Ojalá siga este deporte, porque es la carrera más importante que hay en Sudamérica; única en el mundo, y ojalá que no muera”.

La última votación fue para una moción del Club Deportivo de Voleibol LBHM Porvenir y si bien pareciera estar centrada en lo deportivo, había también un aspecto de salud mental. Se lee así en la presentación de la propuesta: “Diversas situaciones que han afectado recientemente a la comuna han generado una especial sensibilidad frente a la necesidad de fortalecer espacios de participación, integración y desarrollo positivo para las nuevas generaciones. En este contexto, el deporte cumple un rol fundamental como factor protector, favoreciendo la creación de redes de apoyo, el fortalecimiento de la autoestima, el desarrollo de habilidades socioemocionales, la convivencia y la generación de espacios seguros para el crecimiento personal”.

El financiamiento considera responder a un periodo de competencias deportivas programadas incompatibles con la espera de futuras convocatorias concursables. Así entonces es que se considera la Liga Regional de la Asociación de Voleibol de Punta Arenas (AVPA), la Liga Sur de Voleibol, los Juegos de La Araucanía y los Juegos Deportivos Escolares. Entre todo eso se contemplan los alojamientos de las delegaciones; organización y ejecución de una clínica de voleibol; adquisición de indumentaria y material de participación; entre otros. Todo ello, entre septiembre y noviembre.

Los beneficiados directamente son alrededor de 90 niños, niñas y adolescentes, de las escuelas Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes, Escuela Bernardo O’Higgins y Colegio María Auxiliadora, de Porvenir. Los fondos aprobados fueron de $10.000.000 vía 8% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

Dijo el Gobernador tras la votación:

“Me ha tocado, en distintas actividades deportivas, ver el esfuerzo que hace Porvenir por estar entrenando y compitiendo con equipos de Punta Arenas, a costo propio. Y ahí quiero destacar a los apoderados, al Club. Uno sabe que detrás de esto está el respaldo de los padres y muchas actividades extraprogramáticas (…) Del punto de vista presupuestario, se está haciendo justicia con quienes más les cuesta llegar a estas competencias”.

Antes de enfatizar en el rol de las familias, subrayó: “Probablemente el deporte es uno de los mejores medios de evitar situaciones de salud mental, es el mejor, no solo por lo que significa el trabajo en equipo, sino que biológicamente es muy, muy bueno”.

Karen Basso, presidenta del Club, cerró: “Primero, agradecer a los consejeros por apoyarnos siempre, por dar el sí a esta iniciativa, que no solo cumple el objetivo de tener oportunidades competitivas, sino que va más allá: así como con lo de salud mental, nuestros jóvenes son visibilizados por universidades para darles becas deportivas, lo que es muy importante para nosotros, como comuna”.

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