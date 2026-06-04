PRODUCCIÓN, CONCESIONES Y ZONAS A.A.A: LAS CLAVES DEL ENCUENTRO ENTRE EL GOBERNADOR FLIES Y REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS ACUÍCOLAS

En las últimas semanas ha habido coincidencias entre las prioridades productivas del Gobierno a nivel central y el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, particularmente en lo que respecta a la explotación del salmón: la mayor exportación no minera del país.

En ese contexto fue que la mañana del miércoles llegaron hasta el salón Nelda Panicucci, en el edificio Plaza del Gobierno Regional, los representantes de las cinco empresas que conforman la Asociación de Salmonicultores de Magallanes: Aqua Chile, Australis Seafoods, Blumar, Cermaq y MultiX.

Luego del encuentro, el Gobernador Jorge Flies profundizó en las materias tratadas: “Primero, identificar, ponernos al día y coincidir en la información, tanto ellos como nosotros, en cuanto a producción, concesiones, solicitudes de concesión, condiciones que tienen en las zonas A.A.A. (Áreas Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura), las dificultades que tienen en el ámbito productivo, especialmente en las discusiones públicas por lo de la Ley Lafkenche; también la de relocalizaciones y centros de cultivo”.

La observación fue concordante con la de Brenda Vera, gerenta regional de Aqua Chile y asistente a la reunión: “Estamos súper agradecidos y contentos por la oportunidad de reunirnos con el Gobernador y su equipo (…) Hay que revisar mucho tema administrativo de la mano de cada usuario”.

No obstante lo anterior, la máxima autoridad regional advirtió que “la producción tiene que ser sustentable”: “No queremos que se produzcan problemas como en otras regiones, o que se repitan eventos de sobreproducción, por ejemplo, que ya hemos tenido acá”.

En esa línea, advirtió que las autorizaciones, concesiones o relocalizaciones “deben ser acompañadas por conocimiento”.

“La producción de los salmones sigue creciendo. La única región que puede tener espacio de crecimiento es Magallanes. Pero si hay esos espacios de crecimiento, auspiciados por el Gobierno Central, lo que le hemos dicho a la Asociación de Salmoneros y a las empresas salmoneras de la región es que eso tiene que estar en total y absoluto acuerdo con el Gobierno Regional”, precisó.

A modo de tarea, adelantó la identificación de áreas de producción y las potenciales dificultades para ello; la consulta formal a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas y la Subsecretaría de Pesca para la extensión del uso de borde costero en zonas de reserva y parque, entre otros.

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