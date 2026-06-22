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22 de junio de 2026

MÁS DE 400 POSTULACIONES REGISTRA EN MAGALLANES EL LLAMADO AL SUBSIDIO DS1 PARA SECTORES MEDIOS

El proceso permanecerá abierto hasta el 30 de junio y contempla alternativas para adquisición de vivienda, construcción en sitio propio y densificación predial.

MINVU – Primer Llamado de postulación subsidio DS1_1

 Un total de 401 postulaciones efectivamente ingresadas y validadas registra hasta la fecha el Primer Llamado Nacional 2026 del subsidio para Sectores Medios DS1 en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, proceso que permanecerá abierto hasta el próximo 30 de junio.

 

De acuerdo con los antecedentes entregados por el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU), 231 postulaciones corresponden al Tramo 1, 84 al Tramo 2 y 86 al Tramo 3, cifras que reflejan el interés de las familias y personas de la región por acceder a una solución habitacional a través de este beneficio orientado a sectores medios.

 

El director (s) de SERVIU Magallanes, Omar González Asenjo, valoró la participación registrada durante la primera semana del proceso y llamó a quienes aún no han postulado a revisar los requisitos y realizar el trámite dentro de los plazos establecidos.

 

"Tenemos una positiva respuesta de las familias de la región, con más de 400 postulaciones ya ingresadas y validadas. Sin embargo, todavía quedan varios días para participar, por lo que invitamos a las personas interesadas a informarse y completar su postulación con anticipación para evitar inconvenientes de última hora", señaló la autoridad.

 

El subsidio DS1 está dirigido a familias y personas sin núcleo familiar que cuentan con capacidad de ahorro y que buscan adquirir una vivienda o construir en sitio propio o mediante densificación predial.

 

Formas de postulación

 

El proceso contempla tres modalidades de postulación. La primera corresponde a la postulación automática, dirigida a personas no seleccionadas en llamados anteriores que recibieron una propuesta a través de MINVUConecta. "La segunda es la postulación en línea, destinada a quienes pueden realizar el trámite de manera completamente digital, y, finalmente, existe una modalidad mediante formulario de Atención Ciudadana para casos que requieren acreditar situaciones especiales o presentar antecedentes adicionales", agregó el director (s) de SERVIU.

 

Entre los requisitos generales se considera contar con Registro Social de Hogares, ClaveÚnica vigente y haber acreditado previamente el ahorro mínimo exigido para cada tramo. En el caso del Tramo 1, las personas postulantes pueden pertenecer hasta al 60% del Registro Social de Hogares; en el Tramo 2, hasta el 80%, y para el Tramo 3 se puede tener hasta el 100%, cumpliendo con los límites de renta establecidos para el proceso. Asimismo, para las personas mayores que postulen a estos tramos pueden pertenecer hasta el 90%. 

 

"Queremos reiterar el llamado a utilizar los canales oficiales del Minvu y SERVIU para informarse sobre requisitos, modalidades y fechas. Nuestro objetivo es que todas las personas que cumplen las condiciones puedan participar oportunamente de este llamado", agregó Omar González Asenjo.

 

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 30 de junio y la información completa sobre requisitos y modalidades se encuentra disponible en www.minvu.gob.cl.

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