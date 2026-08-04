FAMILIAS DE ACOGIDA DE PUERTO NATALES PARTICIPARON DE TALLER DE AUTOCUIDADO Y BIENESTAR EMOCIONAL

Las familias de acogida cumplen una labor fundamental en la sociedad: Cuidar y proteger a niños, niñas y adolescentes que han sufrido graves vulneraciones. En ese aspecto, surge una pregunta crucial ¿Quiénes cuidan de quienes cuidan? Bajo el alero de dicha consigna, el pasado 22 de julio en el auditorio de la Biblioteca Pública, el Programa Familias de Acogida Especializada (FAE) de Puerto Natales realizó el taller "Cuidar a Quienes Cuidan", impartido por la referente del Programa Mejor Niñez del CESFAM y enfermera, Gabriela Santiago. La instancia, además, estuvo marcada por la visita de la jefa técnica de Fundación mi Casa, María de la Luz González; y el coordinador de la Zona Extremo Sur, José Miguel Provoste.

La actividad tuvo como objetivo convocar a las familias de acogida a un espacio de contención y expresión emocional, así como la entrega de herramientas de autocuidado. En ese aspecto, Gabriela implementó la dinámica "La Mochila Invisible" invitando a los asistentes a plasmar por escrito sus preocupaciones actuales y su estado emocional. Asimismo, la directora del Programa FAE, María Paz Ormazábal, impartió el taller de "Tapping", el cual, mediante pequeños golpes con los dedos en puntos energéticos del cuerpo, permite autorregular el sistema nervioso.

Posterior a ello, se efectuó la entrega de reconocimientos a las familias de acogida por representar valores destacables como constancia, compromiso, perseverancia, resiliencia, involucramiento, valentía, entre otros. Los reconocimientos fueron entregados por la directora y por el niño, niñas o adolescente en acogimiento, quienes elaboraron los regalos para sus cuidadores.

Las personas de la Provincia de Última Esperanza que deseen postular o recibir más información sobre cómo convertirse en familia de acogida, pueden contactarse con el programa a través de WhatsApp al +569 92350943 o llamando al teléfono 612 270357.



