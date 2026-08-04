Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO-336x336-gif
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

4 de agosto de 2026

FAMILIAS DE ACOGIDA DE PUERTO NATALES PARTICIPARON DE TALLER DE AUTOCUIDADO Y BIENESTAR EMOCIONAL

​La jornada estuvo enmarcada por la visita de la jefa técnica de Fundación mi Casa, María de la Luz González; y el coordinador de Zona Extremo Sur, José Miguel Provoste.

TALLER AUTOCUIDADO FAE-51

Las familias de acogida cumplen una labor fundamental en la sociedad: Cuidar y proteger a niños, niñas y adolescentes que han sufrido graves vulneraciones. En ese aspecto, surge una pregunta crucial ¿Quiénes cuidan de quienes cuidan? Bajo el alero de dicha consigna, el pasado 22 de julio en el auditorio de la Biblioteca Pública, el Programa Familias de Acogida Especializada (FAE) de Puerto Natales realizó el taller "Cuidar a Quienes Cuidan", impartido por la referente del Programa Mejor Niñez del CESFAM y enfermera, Gabriela Santiago. La instancia, además, estuvo marcada por la visita de la jefa técnica de Fundación mi Casa, María de la Luz González; y el coordinador de la Zona Extremo Sur, José Miguel Provoste.

 

La actividad tuvo como objetivo convocar a las familias de acogida a un espacio de contención y expresión emocional, así como la entrega de herramientas de autocuidado. En ese aspecto, Gabriela implementó la dinámica "La Mochila Invisible" invitando a los asistentes a plasmar por escrito sus preocupaciones actuales y su estado emocional. Asimismo, la directora del Programa FAE, María Paz Ormazábal, impartió el taller de "Tapping", el cual, mediante pequeños golpes con los dedos en puntos energéticos del cuerpo, permite autorregular el sistema nervioso.

 

Posterior a ello, se efectuó la entrega de reconocimientos a las familias de acogida por representar valores destacables como constancia, compromiso, perseverancia, resiliencia, involucramiento, valentía, entre otros. Los reconocimientos fueron entregados por la directora y por el niño, niñas o adolescente en acogimiento, quienes elaboraron los regalos para sus cuidadores.

 

Las personas de la Provincia de Última Esperanza que deseen postular o recibir más información sobre cómo convertirse en familia de acogida, pueden contactarse con el programa a través de WhatsApp al +569 92350943 o llamando al teléfono 612 270357.


MINVU - Entrega de viviendas Serviu en comodato_Natales_ago26

MINVU ENTREGÓ VIVIENDAS EN COMODATO A PERSONAS MAYORES DE PUERTO NATALES Y REDUJO LA LISTA DE ESPERA DEL PROGRAMA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MINVU ENTREGÓ VIVIENDAS EN COMODATO A PERSONAS MAYORES DE PUERTO NATALES Y REDUJO LA LISTA DE ESPERA DEL PROGRAMA

Leer Más

​Se trata de cuatro casas reparadas y acondicionadas por el Servicio de Vivienda y Urbanización antes de ser asignadas a sus nuevos beneficiarios, conforme al orden de prelación establecido para el programa de comodatos.

​Se trata de cuatro casas reparadas y acondicionadas por el Servicio de Vivienda y Urbanización antes de ser asignadas a sus nuevos beneficiarios, conforme al orden de prelación establecido para el programa de comodatos.

MINVU - Entrega de viviendas Serviu en comodato_Natales_ago26
nuestrospodcast
directorassm

VERÓNICA YÁÑEZ DEJA LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD MAGALLANES TRAS DECISIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
TALLER AUTOCUIDADO FAE-51

FAMILIAS DE ACOGIDA DE PUERTO NATALES PARTICIPARON DE TALLER DE AUTOCUIDADO Y BIENESTAR EMOCIONAL

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
debateinsuco

INSUCO INICIÓ LAS CELEBRACIONES DE SU 90 ANIVERSARIO CON EXITOSO TORNEO ESCOLAR DE DEBATE

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO-336x336-gif
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
casino hydra spa
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
bcn

PARLAMENTO ANDINO FIRMA ACUERDOS CON LA BCN Y CLARCIEV PARA FORTALECER LA LABOR LEGISLATIVA Y EL DERECHO A LA IDENTIDAD

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250