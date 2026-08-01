TRES DIRECTORAS DE MAGALLANES AVANZAN A LA FINAL DEL PREMIO LED 2026

Tres representantes de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena fueron seleccionadas como finalistas del Premio LED 2026, iniciativa organizada por Impulso Docente junto a El Mercurio, que reconoce experiencias de liderazgo educativo en establecimientos de todo Chile. En esta edición se recibieron 1.243 nominaciones y fueron elegidos 60 directores y directoras para la etapa final.

Las finalistas de la región son Julia Vargas Bahamonde, de la Escuela Patagonia, y Danitza Alejandra Correa Vargas, de la Escuela Elba Ojeda Gómez de Río Seco, ambas en la categoría Convivencia e inclusión. A ellas se suma Alejandra Pamela Brevis Antúnez, directora de la Escuela Capitán Juan Ladrillero, finalista en la categoría Aprendizajes base y resultados académicos.

El proceso de selección fue realizado por un comité técnico que evaluó las postulaciones considerando criterios como innovación, impacto, evidencia, escalabilidad y aporte al sistema educativo. Los 60 finalistas quedaron distribuidos en cinco categorías: Convivencia e inclusión; Articulación con el medio; Aprendizajes base y resultados académicos; Educación Inicial; e Innovación educativa y competencias para el siglo XXI.

La presidenta ejecutiva de Impulso Docente, Bernardita Yuraszeck, destacó que las 1.243 nominaciones recibidas reflejan la diversidad y calidad del liderazgo educativo presente en el país. La próxima etapa estará a cargo de un jurado especializado, que seleccionará a los 30 ganadores del Premio LED 2026.

Los resultados serán dados a conocer el próximo 24 de agosto, mientras que la ceremonia de premiación está programada para el 27 de octubre en Santiago. Los nuevos reconocidos pasarán a integrar la Red de Líderes LED, conformada actualmente por 88 directores y directoras distinguidos en ediciones anteriores.





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