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1 de agosto de 2026

TRES DIRECTORAS DE MAGALLANES AVANZAN A LA FINAL DEL PREMIO LED 2026

​Tres directoras de establecimientos de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena fueron seleccionadas entre los 60 finalistas del Premio LED 2026, reconocimiento nacional que recibió 1.243 nominaciones provenientes de las 16 regiones del país.

Premio LED 2026

Tres representantes de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena fueron seleccionadas como finalistas del Premio LED 2026, iniciativa organizada por Impulso Docente junto a El Mercurio, que reconoce experiencias de liderazgo educativo en establecimientos de todo Chile. En esta edición se recibieron 1.243 nominaciones y fueron elegidos 60 directores y directoras para la etapa final.

Las finalistas de la región son Julia Vargas Bahamonde, de la Escuela Patagonia, y Danitza Alejandra Correa Vargas, de la Escuela Elba Ojeda Gómez de Río Seco, ambas en la categoría Convivencia e inclusión. A ellas se suma Alejandra Pamela Brevis Antúnez, directora de la Escuela Capitán Juan Ladrillero, finalista en la categoría Aprendizajes base y resultados académicos.

El proceso de selección fue realizado por un comité técnico que evaluó las postulaciones considerando criterios como innovación, impacto, evidencia, escalabilidad y aporte al sistema educativo. Los 60 finalistas quedaron distribuidos en cinco categorías: Convivencia e inclusión; Articulación con el medio; Aprendizajes base y resultados académicos; Educación Inicial; e Innovación educativa y competencias para el siglo XXI.

La presidenta ejecutiva de Impulso Docente, Bernardita Yuraszeck, destacó que las 1.243 nominaciones recibidas reflejan la diversidad y calidad del liderazgo educativo presente en el país. La próxima etapa estará a cargo de un jurado especializado, que seleccionará a los 30 ganadores del Premio LED 2026.

Los resultados serán dados a conocer el próximo 24 de agosto, mientras que la ceremonia de premiación está programada para el 27 de octubre en Santiago. Los nuevos reconocidos pasarán a integrar la Red de Líderes LED, conformada actualmente por 88 directores y directoras distinguidos en ediciones anteriores.



Javier Labrín

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