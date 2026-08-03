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3 de agosto de 2026

JOVEN EN REINSERCIÓN PARTICIPÓ EN HISTÓRICA CORRIDA NOCTURNA DE MAGALLANES

Joven del Centro de Cumplimiento Juvenil LAE-IP completó con éxito los 5K junto a otras 8 mil personas que disfrutaron de la actividad física en la costanera del Estrecho de Magallanes.

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​Fortalecer hábitos de vida saludable, la perseverancia, autodisciplina e integración social mediante la participación en una actividad deportiva comunitaria, fue el objetivo de apoyar la participación de joven en reinserción que corrió con éxito los 5K de la Corrida Familiar Nocturna, organizada por el IND Magallanes.

La actividad que se llevó a cabo en la costanera frente al Estrecho de Magallanes favoreció el desarrollo de habilidades personales y el proceso de reinserción social de un joven que avanza en su plan de intervención para modificar la conducta delictiva, promover su integración social y disminuir el riesgo de reincidencia.

El joven participó acompañado por funcionarias del equipo del Centro de Cumplimiento Juvenil LAE-IP, dependiente del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, entre ellas la jefa técnica, Patricia Rivera; psicóloga Margoth Huinao y la tutora Carla Quiroz, quienes brindaron su apoyo durante toda la jornada.

La corrida reunió una cifra histórica de 8 mil participantes en un escenario con temperaturas bajo cero, dándose la largada desde el Parque Quinto Centenario para conmemorar la 10° corrida nocturna familiar, una de las actividades deportivas recreativas más emblemáticas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Esta iniciativa, organizada por el Instituto Nacional de Deportes (IND) y la Seremi del Deporte de Magallanes, reunió a familias, deportistas aficionados y corredores de todas las edades, quienes participaron en los recorridos de 2.5, 5 y 10 kilómetros.

El director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, César Montiel, destacó el compromiso del joven, quien completó con éxito el recorrido de 5 kilómetros. “Él demostró un enorme esfuerzo, perseverancia y compromiso personal. Su participación representó un importante desafío deportivo y una valiosa experiencia de integración con la comunidad, en un ambiente de compañerismo y vida saludable que aporta enormemente a su proceso de reinserción social. Como servicio, valoramos el apoyo del IND y Seremi del Deporte por impulsar actividades que favorecen la participación activa de los jóvenes y contribuyen a sus procesos de reinserción social, reafirmando el compromiso conjunto por generar oportunidades de desarrollo, bienestar e integración comunitaria”.



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