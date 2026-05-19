JÓVENES EN REINSERCIÓN ABORDAN PERSPECTIVA DE GÉNERO CON INTERESANTE DINÁMICA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Con la presencia del director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, César Montiel, se llevó a cabo el cierre del Taller de Mujeres Chilenas Destacadas, iniciativa que se encuentra enmarcada en la oferta técnica disponible para jóvenes en reinserción del Centro de Cumplimiento Juvenil IP IRC.





Esta actividad tuvo como objetivo principal visibilizar el proceso de reflexión, sensibilización y creación que los jóvenes que cumplen sanción en modalidad IP (Internación provisoria) e IRC (Internación en Régimen Cerrado), pudieron desarrollar en este taller que incluyó varias semanas de trabajo creativo e investigativo.





Para expresar el proceso creativo, utilizaron diversas técnicas artísticas que sirvieron como herramientas transformadoras, trabajo mediante el cual buscaron reconocer el legado de mujeres que han marcado la historia, fomentando una reflexión profunda sobre la equidad en nuestra sociedad actual.

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El cierre de este taller fue llevado a cabo mediante la exposición de los trabajos y la presentación que cada joven hizo de su trabajo, espacio en que cada uno pudo presentar la historia de la mujer elegida, a través de la lectura de una efeméride destacando su vida, obra e impacto en la sociedad.

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Como lo destacó el director regional de Reinserción Social Juvenil, César Montiel, "ver a los jóvenes exponer y dar a conocer su trabajo fue una gran experiencia de fortalecimiento de su personalidad y expresión artística, al ser este medio de expresión un catalizador vital para la reinserción juvenil. El arte, en cualquiera de sus formas, actúa como una herramienta de transformación que ayuda a canalizar emociones, reconstruir la identidad y desarrollar habilidades sociales, permitiendo a estos jóvenes reformular sus trayectorias de vida y evitar la reincidencia".

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Por su parte, Jonathan Hernández, tutor y encargado de la actividad, destacó la utilización de la técnica de pirograbado que fue la escogida para representar la vida de cada una de las 4 mujeres destacadas. "El trabajo realizado por los jóvenes fue un desafío que los llevo a demostrar sus conocimientos en la técnica escogida y perfeccionar sus habilidades en el proceso, además de ser un espacio de aprendizaje que los llevó a identificarse aún más con la historia de cada mujer".

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El taller forma parte de las actividades socioeducativas en materia de género para deconstruir prejuicios y paradigmas en materia de roles y estereotipos de género, el que llevó a estos jóvenes a relevar la vida de 16 mujeres chilenas destacadas en distintos ámbitos, relevando a Margoth Duhalde, Violeta Parra, Irene Morales y Marlene Ahrens.