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16 de abril de 2026

AMPLIO COMPROMISO DE AUTORIDADES REGIONALES CON LA REINSERCIÓN SOCIAL DE JÓVENES

La instancia, reúne a diversos servicios públicos que ponen a disposición la oferta programática del Estado para apoyar la integración social de adolescentes en conflicto con la justicia.

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Con la presencia de los nuevos Secretarios Regionales Ministeriales, se llevó a cabo la sesión bimensual de abril del Comité Operativo Regional de Justicia (COR), instancia técnica de carácter resolutivo encargada de coordinar la implementación del Plan Anual de Acción Regional para la Reinserción Social Juvenil.

Este comité tiene presencia nacional y en la región de Magallanes y Antártica Chilena es liderado por el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández Jofré, y articulado técnicamente por el Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes.

La instancia, reúne a diversos servicios públicos que ponen a disposición la oferta programática del Estado para apoyar la integración social de adolescentes en conflicto con la justicia.

En el COR participan Seremis de Educación, Salud, Trabajo y Previsión Social, Culturas, las Artes y el Patrimonio, Desarrollo Social y Familia, Seguridad Pública, del Deporte, Vivienda y Urbanismo, y los servicios como Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, Gendarmería, Sence, Fosis, IND Magallanes, Sernameg, Injuv, Migraciones, Senda, Servicio de Salud Magallanes, INDH, además de la Asociación de Municipalidades.

En la ocasión, el director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, César Montiel, presentó el estado de avance del Plan Anual de Acción Regional para la Reinserción Social Juvenil, el que se ejecuta desde el 2025 e instó a las nuevas autoridades a seguir avanzando en favor de los jóvenes que cumplen sanción en modalidades IP (Internación Provisoria), IRC ( Internación en Régimen Cerrado); LAE IP (Libertad Asistida Especial con Internación Parcial); LAE (Libertad Asistida Especial); LAS (libertad Asistida Simple); SA (Salida Alternativa); SBC (Servicio en Beneficio de la Comunidad) y MCA (Medidas Cautelares Ambulatorias).
 
Amplio compromiso al Plan Anual de Acción Regional

El Plan Anual de Acción Regional para la Reinserción Social Juvenil contiene 36 acciones comprometidas por los más de 15 estamentos del Estado que articulan su oferta para ofrecer oportunidades concretas a adolescentes y jóvenes en conflicto con la justicia, adaptándose a las necesidades y características específicas de cada territorio.

Al respecto, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández Jofré, valoró la instancia señalando que "la reinserción no es solo una meta técnica, es un compromiso social. Cuando un joven se supera y reinserta, genera un bien profundo que trasciende al individuo: transforma su futuro, el de su familia y el de la comunidad entera que se ve beneficiada. Mediante la reinserción construimos una sociedad mucho más segura para todos."

Por su parte, el director regional de Reinserción Social Juvenil César Montiel Alvarado agradeció el compromiso de las nuevas autoridades y los llamó a seguir potenciando la reinserción de jóvenes. "La reinserción es crucial para la seguridad pública y la cohesión social, ya que permite abandonar conductas delictivas, fomentar la integración comunitaria y prevenir la reincidencia. Mediante programas personalizados de educación, trabajo y apoyo psicosocial, se logra transformar trayectorias de vida adversas de muchos jóvenes, en oportunidades reales de un mejor futuro".

Entre los compromisos asumidos por las autoridades, se destacan acciones para garantizar el acceso a la educación y a programas de salud física y mental. También se considera la generación de herramientas para la inserción laboral y el desarrollo de habilidades, promoción del deporte y actividades recreativas que fortalezcan la integración social y la articulación de redes de apoyo intersectoriales para prevenir la reincidencia.
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