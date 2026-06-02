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2 de junio de 2026

MARCELO TRIVELLI TRAS PRIMERA CUENTA PÚBLICA PRESIDENCIAL: "GOBERNAR NO SIGNIFICA PONER LA FE POR DELANTE"

Buenos días región.

trivelli

En conversación con el programa #BuenosDiasRegion de Polar Comunicaciones, el analista político, ingeniero y exintendente de la Región Metropolitana, Marcelo Trivelli Oyarzún, entregó un duro balance respecto a la primera Cuenta Pública ofrecida por el Presidente de la República, José Antonio Kast. Para el experto, el discurso presidencial careció de novedades y evidenció las complejidades de la instalación del Ejecutivo.

"La Cuenta Pública no fue novedad; era lo que se podía esperar de un presidente que ha estado todavía con muchas dificultades para tomar el mando y el rumbo", comenzó señalando Trivelli, añadiendo categóricamente que "gobernar no significa poner la fe por delante, la fe de que las cosas van a suceder" [ 01:03 ].

Críticas en Seguridad y la polémica del "registro de vándalos"

Uno de los puntos en los que el analista hizo mayor hincapié fue la falta de medidas preventivas en materia de delincuencia, acusando un enfoque punitivo que podría tener un efecto contrario al deseado.

"No mencionó casi nada respecto de la prevención del delito, más que nada habló de cómo castigar el delito y cómo sancionar el delito", criticó Trivelli. Respecto al anuncio de un registro de vándalos, si bien valoró la condena a los daños materiales, advirtió sobre las consecuencias de la exclusión del sistema educativo: "Si los echas de los colegios, no les permites estudiar y les quitas otros derechos, de una falta administrativa a que los recluten los narcotraficantes hay un solo paso" [ 04:11 ].

Economía y Plan de Reconstrucción: "Una reforma tributaria encubierta"

En el ámbito económico, Trivelli desmitificó los argumentos del Ejecutivo sobre la rebaja de impuestos y el incentivo al crecimiento, apuntando a que las prioridades de los inversores pasan por la estabilidad política y no por los márgenes tributarios.

  • Déficit Fiscal: El analista catalogó el plan gubernamental como "un plan de mal llamado reconstrucción, más bien diría que es una reforma tributaria encubierta" que rebajará el impuesto corporativo del 27% al 23% [ 07:11 ]. A su juicio, esto "no trae crecimiento y va a traer déficit fiscal".

  • Atracción de Capitales: "Está demostrado en el mundo que bajar los impuestos no significa inmediatamente generar empleo... La gente no viene a Chile por los impuestos; vienen porque Chile tiene un marco institucional muy favorable dentro de América Latina" [ 01:55 ], explicó.

  • Impacto Comunal: Asimismo, alertó sobre la falta de respuestas a los gobiernos locales ante la exención de contribuciones: "Los alcaldes al salir de la reunión dijeron: 'Presidente, sí hablamos, pero no escuchó nada ni está dispuesto a cambiar nada' ¿Cómo va a compensar la rebaja de las contribuciones? Nadie sabe todavía" [ 08:54 ].

El llamado al "Bien Común" y descentralización

Para finalizar, el analista lamentó el tono ideológico del discurso centrado estrictamente en el concepto de "familia" por sobre el tejido social amplio, e instó a la clase política a salir del movimiento pendular de los últimos gobiernos para avanzar hacia un gran consenso nacional.

"Falta una visión de Estado. Es súper importante volver a poner en la agenda el bien común y ver cómo respetamos la dignidad de las personas en su esencia... Las decisiones se tienen que tomar al lado de las personas y no en el piso 15 de un edificio en Santiago Centro o en el piso 12 de un Gobierno Regional" [ 11:09 ], concluyó Trivelli.



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