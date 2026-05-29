DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA PARTICIPA EN PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE DELEGADOS PRESIDENCIALES EN LA MONEDA

​La Delegada Presidencial Regional de Magallanes y Antártica Chilena, Ericka Farías Guerra, participó este jueves en el primer encuentro nacional de delegados presidenciales realizado en el Palacio de La Moneda, instancia encabezada por el Presidente de la República, José Antonio Kast, y que reunió a autoridades de todo el país con el objetivo de fortalecer la coordinación territorial y el trabajo conjunto entre el nivel central y las regiones.



La región de Magallanes y Antártica Chilena estuvo representada por sus cuatro delegados presidenciales: la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra; el Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza, Liber Lazo; la Delegada Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena; y el Delegado Presidencial Provincial de Antártica, Rodolfo Moncada.



La jornada también contó con la participación del biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, además de los subsecretarios del Interior, Máximo Pavez, y de Desarrollo Regional y Administrativo, Sebastián Figueroa.



Durante la instancia, se abordaron lineamientos de trabajo orientados a reforzar la presencia del Estado en los territorios, mejorar la coordinación interinstitucional y fortalecer el vínculo directo con las comunidades. En su intervención, el biministro Claudio Alvarado llamó a las autoridades a mantener una gestión cercana al territorio. “Los quiero invitar y motivar a que nuestra principal oficina sea el terreno, lo importante es el territorio, estar presente”, señaló. Agregó además: “Yo los invito a que no solamente nos preocupemos de ser eficientes, sino que también seamos buenos comunicadores y seamos cercanos a la comunidad”.



Al respecto, la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra, valoró la instancia como un espacio clave para avanzar en una gestión coordinada y cercana a la ciudadanía.



“Participar junto a los delegados provinciales de nuestra región en este encuentro nacional es una oportunidad muy valiosa para fortalecer el trabajo en equipo y reafirmar nuestro compromiso con cada comuna. Nuestro desafío, tal como lo ha señalado nuestro Presidente José Antonio Kast Rist, es seguir construyendo una gestión presente, cercana y articulada, que responda de manera oportuna a las necesidades de las personas de Magallanes y de la Antártica Chilena”, señaló la autoridad regional.



Asimismo, la Delegada Presidencial Regional destacó la importancia de fortalecer el trabajo en terreno y la articulación entre los distintos niveles del Estado.



“Como Gobierno tenemos la responsabilidad de mantener un contacto permanente con las personas, escuchando sus inquietudes y trabajando coordinadamente para entregar respuestas concretas que contribuyan a mejorar su calidad de vida. Estos espacios de encuentro nos permiten compartir experiencias y avanzar en una gestión más eficiente, pero sobre todo más cercana a las personas y a las realidades de cada provincia de nuestra región”, agregó Ericka Farías Guerra.



El encuentro marcó el inicio de una agenda de coordinación nacional entre las delegaciones presidenciales y el Gobierno, con foco en la gestión territorial, la cercanía con la comunidad y el fortalecimiento del trabajo en las distintas regiones del país.



