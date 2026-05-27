PARTIDOS DE OPOSICIÓN EN MAGALLANES EXIGEN EXPLICACIONES DEL PARTIDO REPUBLICANO POR GRAVE DENUNCIA QUE INVOLUCRA AL DIPUTADO RIQUELME

Los partidos de oposición de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena — Partido Socialista, Frente Amplio, Partido Comunista, Partido por la Democracia, Partido Radical y Partido Liberal— manifestamos nuestra preocupación y exigimos explicaciones frente a los graves antecedentes revelados públicamente por el medio de comunicación ZonaZero sobre presuntas irregularidades en la asignación de viviendas sociales en Magallanes, vinculadas al diputado republicano Alejandro Riquelme.





De acuerdo con los antecedentes conocidos, el propio SERVIU Magallanes habría puesto en conocimiento de la Fiscalía Regional y del Consejo de Defensa del Estado una serie de hechos que podrían afectar directamente el correcto acceso a beneficios habitacionales destinados a familias vulnerables.





Se trata de hechos graves, que involucran a un sector político que durante años ha denostado la actuación de otros e instalado dudas sobre distintas instituciones y actores públicos, y que hoy enfrenta cuestionamientos respecto de uno de sus propios diputados. No basta con levantar discursos sobre orden, mérito o buen uso de los recursos públicos si, frente a denuncias de esta magnitud, se opta por el silencio o laevasión política.





La ciudadanía merece explicaciones claras, especialmente en una región donde miles de familias siguen esperando una solución habitacional, mientras surgen antecedentes que podrían evidenciar privilegios y redes de influencia.





Por ello, exigimos un pronunciamiento público del presidente regional del Partido Republicano, Javier Romero, recientemente designado Director de CORFO, respecto de esta situación y de las medidas políticas que adoptará su partido mientras avanza la investigación. La ciudadanía debe conocer si los mismos estándares que durante años

promovieron públicamente serán aplicados también al interior de sus propias filas o es, también, una metáfora.



Como partidos de oposición en Magallanes, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de las familias que más necesitan del Estado. Las viviendas sociales son un derecho, no un privilegio reservado para quienes tienen acceso a redes de poder político, económico o institucional

