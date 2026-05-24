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24 de mayo de 2026

CON MASIVA CELEBRACIÓN A MARÍA AUXILIADORA SE DIO INICIO A LA CELEBRACIÓN DE LOS 80 AÑOS DE LA DIÓCESIS

​La peregrinación y misa realizadas este sábado marcaron el comienzo del aniversario de la Iglesia de Magallanes, que se conmemorará oficialmente en enero próximo.

PEREGRINACIÓN

Con una masiva participación de fieles se desarrolló este sábado la tradicional celebración en honor a María Auxiliadora, patrona de los salesianos y también de la Diócesis de Punta Arenas, instancia que además dio inicio oficial a las actividades por los 80 años de la Iglesia de Magallanes.

La jornada estuvo marcada por la peregrinación y posterior misa realizada en la capital regional, en el contexto de una fecha que este año coincide con la celebración de Pentecostés, elemento que entregó un carácter especial al inicio del aniversario diocesano.

Desde la comunidad eclesiástica destacaron que esta coincidencia simboliza el “soplo del Espíritu Santo en la vida pastoral y comunitaria”, reforzando el sentido de unidad y renovación espiritual para la diócesis en el marco de esta conmemoración.

La Diócesis de Punta Arenas cumplirá oficialmente 80 años en enero próximo, por lo que durante los próximos meses se desarrollarán distintas actividades religiosas, pastorales y comunitarias ligadas a esta celebración.

La festividad de María Auxiliadora reúne tradicionalmente a fieles de distintos sectores de Punta Arenas y de otras comunas de Magallanes, consolidándose como una de las expresiones religiosas más significativas de la región.


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