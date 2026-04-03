ACADEMIA KEN SHIN KAN MAGALLANES CELEBRA 10 AÑOS DE FORMACIÓN EN KARATE EN PUNTA ARENAS

La Academia de Karate Do Ken Shin Kan Magallanes celebró su décimo aniversario, consolidándose como un espacio formativo en artes marciales en Punta Arenas. Fundada el 5 de marzo de 2016 por el sensei Iván Muñoz Sierra, la organización ha desarrollado un trabajo sostenido en la enseñanza del karate tradicional y deportivo.

En el marco de esta conmemoración, la comunidad de la academia realizó una jornada recreativa el sábado 28 de marzo en un sector cercano a Laguna Lynch, donde participaron alumnos, apoderados e integrantes del dojo en una actividad orientada a fortalecer los lazos internos.

La academia trabaja bajo el estilo GoJu Ryu, promoviendo no solo la práctica deportiva, sino también valores como la disciplina, el respeto y la perseverancia. Su enfoque apunta a la formación integral de niños, jóvenes y adultos.

En el ámbito deportivo, la institución ha tenido participación en torneos regionales, zonales y nacionales, además de impulsar iniciativas organizativas que han contribuido al desarrollo del karate en Magallanes, incluyendo la conformación de una asociación regional vinculada a la federación nacional.

A lo largo de estos diez años, la academia ha consolidado una comunidad activa en torno a la práctica del karate, manteniendo una oferta abierta a personas de distintas edades interesadas en integrarse a la disciplina.

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