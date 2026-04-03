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3 de abril de 2026

CONFIRMAN CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL SECTOR NORTE DE PUNTA ARENAS

​La seremi de Transportes y Telecomunicaciones informó que se mantendrán frecuencias, recorridos y tarifas para sectores periurbanos.

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La Secretaría Regional de Transportes y Telecomunicaciones confirmó la continuidad del servicio de transporte público que atiende el sector periurbano norte de Punta Arenas, incluyendo Barranco Amarillo, Río Seco, Ojo Bueno, Loteos Varillas y Vrsalovic. Según informaron, el sistema mantendrá las mismas frecuencias y tarifas vigentes.

Durante este fin de semana largo, el servicio operará con frecuencias correspondientes a días festivos, mientras que a partir del lunes retomará su funcionamiento habitual, sin modificaciones respecto a lo que se ha mantenido hasta ahora.

El servicio contempla 24 frecuencias en el tramo Río Seco–Punta Arenas, de las cuales 11 pasan por el Hospital Clínico Magallanes y 13 por Zona Austral. En sentido inverso, el tramo Punta Arenas–Río Seco cuenta con 22 frecuencias, con 9 recorridos que consideran el recinto hospitalario y 13 el sector de Zona Franca.

En cuanto a los horarios, el primer servicio desde el sector norte opera de lunes a viernes a las 07:00 horas, mientras que el último recorrido de retorno desde la parada rural Mina Loreto se realiza a las 22:00 horas. Estos horarios se mantendrán sin variaciones durante la semana.

El seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Allan Stowhas, sostuvo reuniones con dirigentes vecinales de estos sectores durante la semana, instancia en la que se informó sobre la continuidad del servicio y se comprometió la entrega de la confirmación oficial durante este jueves.


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