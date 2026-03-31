RODRIGO BRAVO GARRIDO ASUME COMO SEREMI DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO

​El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio anunció los y las seremis que conducirán esta cartera en el país. En la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena asumió este martes 31 de marzo el investigador y escritor, Rodrigo Bravo Garrido.



Bravo Garrido, es oficial del Ejército en retiro. Cuenta con amplia formación académica. Estudió Administración Pública. Posee magister en Ciencias Sociales, con mención en Patrimonio, y en Sostenibilidad y Gestión Ambiental.

Su último desempeño laboral fue en la Universidad de Magallanes, donde integró el Grupo de Estudios Ambientales, cumpliendo además con asesorías en Patrimonio.



En el ámbito de las letras es autor de libros como “Ufología Aeronáutica” (año 2010), "Los Extraterrestres han Muerto" (2018), “El legado del nibelungo” (2021) y “Primeros en los cielos de la Patria: Aviación Militar en Chile 1913-1930” (2022).



A nivel nacional se trata de un grupo de profesionales de diferentes disciplinas, que conducirán el trabajo durante los próximos cuatro años. Las y los seremis actuarán como representantes del ministro Francisco Undurraga en las regiones. Entre sus principales funciones se incluye colaborar con las subsecretarías del Ministerio de las Culturas en la elaboración de propuestas de políticas, planes y programas de carácter regional, así como trabajar en coordinación con los gobiernos regionales, y apoyar la gestión cultural y patrimonial de los municipios.



También serán los encargados de encabezar el Consejo Regional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y otorgar reconocimientos públicos a creadores y cultores destacados de la región, y a comunidades y organizaciones culturales y patrimoniales, entre otras tareas.





