BANDA PUNTARENENSE VÁNDALO LANZA SU NUEVO SENCILLO “BREBAJE”

La banda puntarenense Vándalo anunció el lanzamiento oficial de su nuevo sencillo titulado “Brebaje”, trabajo realizado en coproducción con Ínsula Prod. y que ya se encuentra disponible en la plataforma Bandcamp.

El grupo, integrado por Alejandro Lara, Manuel Flores y Sebastián Velásquez, señaló que este lanzamiento forma parte de una propuesta con enfoque archivístico, orientada a registrar y documentar la actividad musical local mediante formatos que permitan preservar el patrimonio sonoro de la región.

A diferencia de gran parte de las producciones actuales, la agrupación optó por no utilizar distribuidoras digitales tradicionales, apostando por publicar el sencillo exclusivamente en Bandcamp, plataforma especializada en música independiente y almacenamiento de obras en alta fidelidad.

Desde la banda indicaron que esta decisión responde a la intención de mantener un espacio de acceso directo para el público y evitar la saturación de catálogos comerciales presentes en otras plataformas digitales. Además, invitaron a la comunidad a revisar el material y seguir sus futuras actividades mediante sus redes sociales.

Con este lanzamiento, Vándalo suma un nuevo registro musical vinculado a la escena local de Punta Arenas, continuando con su propuesta inspirada en el rock de estilo setentero.

​

