GASPAR LUNA Y LAVANDINI CONQUISTAN EL ROCKÓDROMO 2025 CON UNA PUESTA EN ESCENA DE ALTO IMPACTO

​Cuando las luces del escenario principal del Rockódromo 2025 se encendieron, el público de Valparaíso sabía que estaba por presenciar algo diferente, pero pocos esperaban la fuerza que llegaría desde el extremo sur. Gaspar Luna, acompañado por su banda Lavandini, representante de la Región de Magallanes, se adueñó por veinte minutos del festival público más importante del país con una actuación que despertó la admiración de las y los asistentes, el reciente domingo, en el escenario instalado en plaza Sotomayor de Valparaíso.



La jornada prometía diversidad sonora, pero fue el bloque magallánico el que marcó un punto de inflexión. Con un formato innovador que rompió la estática tradicional de los recitales, Luna demostró una calidad musical impecable, paseándose por diferentes matices sonoros.



La audaz puesta en escena terminó por cautivar a la audiencia porteña. La propuesta visual y performática del cantautor magallánico y su agrupación, dialogaron perfectamente con la música, creando una atmósfera que reafirmó que el talento patagónico está a la vanguardia de la escena nacional.



"Hermoso, absolutamente, poder estar representando a mi región. Mi región que tiene tanta historia, con tanta potencia. Acá en Rockódromo, absolutamente puro vigor, pura potencia, pura buena onda. Es lo mejor. Tener todo ese poder encima, estarlo poniendo acá, es hermoso realmente. Y con todos los chicos de la banda, todos muy entusiasmados, fue una jornada espectacular", expresó el músico tras su ovacionado show.







La presencia de Gaspar Luna en el certamen no es casualidad, sino fruto de los procesos formativos de las Escuelas de Rock y Música Popular, programa que busca descentralizar el talento chileno.



Presente en el lugar, el Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Magallanes, Luis Navarro, no ocultó su satisfacción ante el desempeño de la delegación regional. La autoridad valoró la plataforma y elogió el profesionalismo de los artistas.



"Rockódromo es, sin duda, la gran plataforma que ofrece el Ministerio de las Culturas para la promoción real y efectiva de nuestros artistas regionales. Ver a Gaspar Luna y Lavandini pararse con esa propiedad y calidad frente a miles de personas es un orgullo tremendo. Su actuación fue impecable en lo técnico y conmovedora en lo artístico, demostrando que desde Magallanes estamos exportando creatividad de primer nivel para todo Chile", señaló Navarro.



Con esta presentación, Gaspar Luna regresa con la satisfacción del deber cumplido, sino con la certeza de que su proyecto musical tiene la potencia necesaria para conquistar escenarios, llevando siempre la bandera de la innovación y la identidad magallánica.



En Rockódromo Industrias, espacio que impulsa la escena musical, a través de la formación, conexión y profesionalización de artistas y agentes, participaron los magallánicos Alexideral y Ariel Torres, de la banda As de Oros.











