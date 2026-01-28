II VERSIÓN DE “LOS BARRIOS EN ESCENA” REUNIRÁ A VECINOS Y VECINAS DEL SUR PONIENTE DE PUNTA ARENAS

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Juan Escalona, artista visual, y Camila Fuentealba, periodista, ambos profesionales de Servicio País, informaron a la ciudadanía sobre el trabajo comunitario que han desarrollado durante los últimos años en el sector sur poniente de Punta Arenas, junto a diversas organizaciones vecinales del territorio.

Durante este periodo, han trabajado de manera colaborativa con agrupaciones como la junta de vecinos Juan Pablo II, el club de adulto mayor “Jóvenes de Antaño” y la agrupación vecinal Pablo de Rokha, fortaleciendo procesos de organización, identidad barrial y participación comunitaria a través de iniciativas culturales y sociales.

En ese contexto, invitaron a la comunidad a participar del gran evento cultural que se realizará este sábado 31 de enero, desde las 16:00 horas, en la sede vecinal Juan Pablo II, ubicada en Gaspar Marín #01170. La actividad contempla la exhibición de una muestra del documental que recoge la historia del barrio, sus organizaciones comunitarias y el trabajo realizado a lo largo de estos años.

La jornada también contará con una muestra de expositoras de oficios y artesanías, además de números musicales a cargo de artistas de la comuna, generando un espacio de encuentro abierto a vecinas y vecinos del sector y de toda la ciudad.

Este evento corresponde a la segunda versión de “Los Barrios en Escena”, una iniciativa artístico-cultural que nace desde la asociatividad y el trabajo conjunto de los barrios del sur poniente, con el objetivo de visibilizar el aporte de las organizaciones comunitarias, fortalecer el tejido social y poner en valor el talento local.

La actividad está pensada como una instancia familiar, para compartir en comunidad, conocer el trabajo de las organizaciones y disfrutar de una tarde cultural que destaca la historia, la identidad y el futuro del territorio. Más información se encuentra disponible en Instagram @sp.puntaarenas.

🗓️ Sábado 31 de enero



🕓 Desde las 16:00 horas



📍 Sede vecinal Juan Pablo II (Gaspar Marín #01170)

