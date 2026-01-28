Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

28 de enero de 2026

II VERSIÓN DE “LOS BARRIOS EN ESCENA” REUNIRÁ A VECINOS Y VECINAS DEL SUR PONIENTE DE PUNTA ARENAS

Buenos días región.

serviciopaispuq

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Juan Escalona, artista visual, y Camila Fuentealba, periodista, ambos profesionales de Servicio País, informaron a la ciudadanía sobre el trabajo comunitario que han desarrollado durante los últimos años en el sector sur poniente de Punta Arenas, junto a diversas organizaciones vecinales del territorio.

Durante este periodo, han trabajado de manera colaborativa con agrupaciones como la junta de vecinos Juan Pablo II, el club de adulto mayor “Jóvenes de Antaño” y la agrupación vecinal Pablo de Rokha, fortaleciendo procesos de organización, identidad barrial y participación comunitaria a través de iniciativas culturales y sociales.

En ese contexto, invitaron a la comunidad a participar del gran evento cultural que se realizará este sábado 31 de enero, desde las 16:00 horas, en la sede vecinal Juan Pablo II, ubicada en Gaspar Marín #01170. La actividad contempla la exhibición de una muestra del documental que recoge la historia del barrio, sus organizaciones comunitarias y el trabajo realizado a lo largo de estos años.

La jornada también contará con una muestra de expositoras de oficios y artesanías, además de números musicales a cargo de artistas de la comuna, generando un espacio de encuentro abierto a vecinas y vecinos del sector y de toda la ciudad.

Este evento corresponde a la segunda versión de “Los Barrios en Escena”, una iniciativa artístico-cultural que nace desde la asociatividad y el trabajo conjunto de los barrios del sur poniente, con el objetivo de visibilizar el aporte de las organizaciones comunitarias, fortalecer el tejido social y poner en valor el talento local.

La actividad está pensada como una instancia familiar, para compartir en comunidad, conocer el trabajo de las organizaciones y disfrutar de una tarde cultural que destaca la historia, la identidad y el futuro del territorio. Más información se encuentra disponible en Instagram @sp.puntaarenas.

🗓️ Sábado 31 de enero

🕓 Desde las 16:00 horas

📍 Sede vecinal Juan Pablo II (Gaspar Marín #01170)



consejodesarrollopuq

UNIÓN COMUNAL DE CONSEJOS DE DESARROLLO EXPRESA PREOCUPACIÓN POR LENTITUD EN INFRAESTRUCTURA Y ESTABILIDAD LABORAL EN SALUD PRIMARIA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS REALIZARÁ 2ª FERIA DE TURISMO EN LA PLAZA MUÑOZ GAMERO

Leer Más

La actividad se desarrollará el viernes 30 de enero en el marco de la llegada del crucero Sapphire Princess, reuniendo a emprendedores locales, artesanos y una muestra de bailes típicos.

La actividad se desarrollará el viernes 30 de enero en el marco de la llegada del crucero Sapphire Princess, reuniendo a emprendedores locales, artesanos y una muestra de bailes típicos.

FERIA DE TURISMO (2)
nuestrospodcast
janequeoarmada

EL JANEQUEO DE LA ARMADA DE CHILE ARRIBA A PUNTA ARENAS TRAS ENVÍO DE MATERIAL PARA CONSTRUIR MUELLE ANTÁRTICO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
serviciopaispuq

II VERSIÓN DE “LOS BARRIOS EN ESCENA” REUNIRÁ A VECINOS Y VECINAS DEL SUR PONIENTE DE PUNTA ARENAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
CL 1

PROYECTO DE RENOVACIÓN MIRADORES CERRO LA CRUZ CUMPLE UN AÑO A LA ESPERA DE FINANCIAMIENTO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
dirproyectodialogosaustrales

DESDE MAGALLANES AL MUNDO: PROYECTO “DIÁLOGOS AUSTRALES” INICIA ESTANDARIZACIÓN TÉCNICA CON LA UC Y ANUNCIA COLABORACIÓN CON ROMA PARA ESTE AÑO 2026