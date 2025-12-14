ELECCIONES PRESIDENCIALES 2025: PROCESO SE DESARROLLA CON NORMALIDAD EN LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA

En el marco de la cobertura especial “Magallanes Elige” de Polar Comunicaciones, conducida por José “Checho” Aguilante y Cristopher Césped, se entregó un balance positivo del desarrollo de la jornada electoral en la provincia de Última Esperanza, durante la segunda vuelta presidencial.

El delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz Santana, informó que las votaciones en Puerto Natales, Torres del Paine y Puerto Edén se han realizado con absoluta normalidad y tranquilidad. La última mesa en constituirse fue la mesa 1 de la comuna de Torres del Paine, pasadas las 10:20 horas, mientras que el resto se había instalado horas antes, reflejando el compromiso cívico de los vocales de mesa.

Ruiz Santana agregó que ha existido una buena afluencia de público durante la jornada y que no se han registrado incidentes, esperando que el proceso continúe de la misma manera. En cuanto al seguimiento del proceso en Puerto Edén, explicó que este es informado a la delegación por la Armada de Chile, mientras que en el resto de la provincia dicha labor recae en el Ejército.



