Punta Arenas,
14 de diciembre de 2025

ELECCIONES PRESIDENCIALES 2025: PROCESO SE DESARROLLA CON NORMALIDAD EN LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA

El Delegado presidencial provincial, Guillermo Ruiz informó que las votaciones en Puerto Natales, Torres del Paine y Puerto Edén se han desarrollado con normalidad, destacando alta participación y ausencia de incidentes.

Guillermo ruiz santana

En el marco de la cobertura especial “Magallanes Elige” de Polar Comunicaciones, conducida por José “Checho” Aguilante y Cristopher Césped, se entregó un balance positivo del desarrollo de la jornada electoral en la provincia de Última Esperanza, durante la segunda vuelta presidencial.

El delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz Santana, informó que las votaciones en Puerto Natales, Torres del Paine y Puerto Edén se han realizado con absoluta normalidad y tranquilidad. La última mesa en constituirse fue la mesa 1 de la comuna de Torres del Paine, pasadas las 10:20 horas, mientras que el resto se había instalado horas antes, reflejando el compromiso cívico de los vocales de mesa.

Ruiz Santana agregó que ha existido una buena afluencia de público durante la jornada y que no se han registrado incidentes, esperando que el proceso continúe de la misma manera. En cuanto al seguimiento del proceso en Puerto Edén, explicó que este es informado a la delegación por la Armada de Chile, mientras que en el resto de la provincia dicha labor recae en el Ejército.


Carlos Bianchi Chelech

DIPUTADO REELECTO CARLOS BIANCHI CHELECH DESTACA LA DEMOCRACIA TRAS VOTAR EN EL INSTITUTO DON BOSCO

POLAR COMUNICACIONES INICIA COBERTURA EN VIVO DE LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL 2025

​Información en vivo, voto obligatorio y seguimiento a los resultados finales de una jornada decisiva.

​Información en vivo, voto obligatorio y seguimiento a los resultados finales de una jornada decisiva.

nuestrospodcast
PRESIDENTE BORIC EN TEMAS REGIONALES SE REFIRIÓ AL CONFLICTO DE LA UMAG Y EL TEMA DE LA CASA DEL SAMARITANO

¿HABRÁ LEY SECA? ASÍ FUNCIONARÁ EL COMERCIO EL DÍA DE LAS ELECCIONES

JMB!

EL FOSIS ABRE COMPRA NAVIDEÑA COLECTIVA DEL PROGRAMA JUNTOS MÁS BARATO PARA PUNTA ARENAS

candidatospresidenciales

MARGEN DE VICTORIA: LOS CONFLICTOS Y DESAFÍOS QUE SE ABREN A PARTIR DE LA DIFERENCIA DE VOTOS ENTRE EL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR

Oratorio jacinto bocco

ORATORIO JACINTO BOCCO: LA OBRA SOCIAL QUE POR DÉCADAS HA APOYADO A NIÑOS Y JÓVENES VULNERABLES EN PUNTA ARENAS