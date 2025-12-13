CON LOCALES HABILITADOS, SEGURIDAD DESPLEGADA Y TRANSPORTE REFORZADO, AUTORIDADES REALIZAN LLAMADO FINAL A VOTAR ESTE 14 DE DICIEMBRE

A horas de la jornada electoral de este domingo 14 de diciembre, el Delegado Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, José Ruiz Pivcevic, junto al Jefe de Fuerza Regional y Comandante del Comando Conjunto Austral, General de Brigada Ricardo Merino González, el General de Carabineros Marco Alvarado Díaz, y el Seremi de Educación, Valentín Aguilera, realizaron una inspección al local de votación del Liceo María Behety, constatando el correcto estado de los preparativos finales.

Las autoridades confirmaron que existe una coordinación integral entre los servicios públicos, las Fuerzas Armadas y Carabineros, lo que permitirá desarrollar un proceso eleccionario seguro, ordenado, accesible y expedito, en beneficio de los más de 160 mil electores habilitados en la región.

El Delegado Presidencial Regional destacó que Chile cuenta con un sistema electoral reconocido por su transparencia y eficacia, señalando que todos los locales de votación de la comuna y la región se encuentran debidamente habilitados. “Hemos revisado los distintos recintos para asegurar que todo esté dispuesto de la mejor manera. El proceso eleccionario de este domingo está planificado de forma integral, con seguridad garantizada, locales acondicionados y servicios desplegados. Nuestro país se caracteriza por tener elecciones ejemplares y esperamos que esta jornada se desarrolle en ese mismo tenor”, señaló Ruiz Pivcevic.

Asimismo, recordó que el voto es obligatorio, por lo que llamó a la ciudadanía a acudir con su cédula de identidad o pasaporte, documentos válidos para emitir el sufragio. Añadió que, como Gobierno, distintos servicios estarán desplegados durante la jornada, incluyendo la Dirección del Trabajo, que fiscalizará el cumplimiento de la normativa laboral y el derecho a sufragio de los trabajadores y trabajadoras, así como el cumplimiento de la normativa que impide la apertura de locales comerciales con una misma razón social, como es el caso de los malls y zonas francas.

En materia de seguridad, el Jefe de Fuerza Regional informó que desde la mañana del viernes las Fuerzas Armadas tomaron posesión de los locales de votación, asegurando su normal funcionamiento y la custodia del material electoral. “Junto a Carabineros de Chile estamos desplegados para garantizar que el proceso se desarrolle con total normalidad. La región de Magallanes se caracteriza por su comportamiento cívico y esperamos que este domingo se viva una jornada tranquila y participativa”, indicó el General Merino.

Por su parte, el General de Carabineros, Marco Alvarado, detalló que 306 carabineros estarán destinados exclusivamente a servicios extraordinarios del proceso eleccionario, además del personal que cumple funciones habituales. Reiteró el llamado a hacer uso de la Comisaría Virtual para la gestión de constancias, especialmente para quienes se encuentren a más de 200 kilómetros de su local de votación. “Tuvimos una cantidad importante en las elecciones pasadas: 12.621 constancias exclusivamente con comisaría virtual. Y aquí también quiero señalar que es muy importante que a partir del día de hoy, las personas pueden realizar una preinscripción de las constancias y mañana (día de elecciones), tienen que presentarla ante un funcionario de Carabineros en una unidad policial”.

Respecto al estado de los establecimientos educacionales, el Seremi de Educación, Valentín Aguilera, aseguró que todos los recintos utilizados como locales de votación se encuentran plenamente acondicionados, con especial atención en accesos y señalética para garantizar la accesibilidad universal. Además, informó que las clases fueron suspendidas el viernes 12 de diciembre sin recuperación en los establecimientos sede de votación y que este lunes 15 las actividades escolares se retomarán a partir de las 10:00 horas, con excepción de la comuna de Natales, donde se suspenderán las clases con recuperación, de acuerdo con coordinaciones logísticas con el municipio.

En relación con la movilidad, el Delegado Presidencial Regional informó que se ha dispuesto un plan especial para facilitar el desplazamiento de los electores, que contempla frecuencias reforzadas en el transporte público urbano, el cual operará de manera habitual, además de la habilitación de cerca de 15 servicios rurales adicionales y gratuitos, que conectarán capitales provinciales con sectores apartados, como Punta Arenas–Punta Delgada, Natales–Cerro Castillo y Porvenir–San Sebastián, entre otros.

Finalmente, las autoridades realizaron un llamado enfático a la ciudadanía a participar activamente en esta jornada democrática, en línea con el mensaje del Presidente de la República, Gabriel Boric, destacando que ejercer el derecho a voto fortalece la democracia y la institucionalidad del país. Se instó a acudir a las urnas con responsabilidad, respeto y a aprovechar todas las facilidades logísticas dispuestas para este domingo 14 de diciembre, a partir de las 08:00 horas.

​

