Punta Arenas,
13 de diciembre de 2025

ESTUDIO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN PARVULARIA: CHILE DESTACA POR SUS EQUIPOS CALIFICADOS Y COMPROMETIDOS CON EL DESARROLLO PROFESIONAL

Se presentaron los resultados de TALIS Starting Strong 2024. ​

24

Junto a representantes de sostenedores, académicos, educadores/as y líderes vinculados a la Educación Parvularia, se presentaron los resultados de TALIS Starting Strong 2024, estudio internacional que lidera la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que recoge la voz de equipos pedagógicos y líderes del primer nivel educativo, y que permiten observar una serie de fortalezas y desafíos que orientan con claridad las prioridades del nivel. 

“TALIS Starting Strong en su versión 2024 nos muestra, con evidencia internacional comparable, que Chile ha alcanzado importantes avances en el fortalecimiento de la fuerza laboral del nivel, en el desarrollo profesional de sus equipos y en la instalación de prácticas de liderazgo y colaboración. Estos logros no son casuales, pues responden al trabajo coordinado del nivel, a políticas y programas pertinentes y significativos, y al compromiso cotidiano de los miles de equipos educativos, que trabajan a lo largo del territorio nacional con compromiso y convicción por el bienestar, el aprendizaje y los derechos de guaguas, niñas y niños”, destacó la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos Serrano.

Esta versión de TALIS Educación Parvularia incluyó un levantamiento en 17 países y entidades subnacionales. En el caso de Chile participaron 741 personas del personal educativo y 160 líderes, abarcando los niveles medio mayor, primer nivel de transición (pre-kínder) y segundo nivel de transición (kínder).

El propósito de TALIS es conocer elementos asociados a las prácticas, formación, condiciones laborales, liderazgo, bienestar y percepciones sobre la calidad educativa, para fortalecer los sistemas educativos de primera infancia. Este estudio constituye una fuente de evidencia sobre la experiencia cotidiana en jardines infantiles y escuelas en los niveles medio mayor y niveles transición 1 y 2.

La jornada contó con una presentación del analista de primera infancia de la OCDE, Miguel Ángel Quintero, quien abordó los resultados de Chile y los situó en la perspectiva internacional del estudio, destacando la vinculación de los equipos educativos con las familias, y la promoción permanente de estos sobre relevar el juego y actividades lúdicas en el hogar.

Luego, se desarrollaron mesas de trabajo enfocadas en liderazgo, formación continua y datos, lo que permitió desarrollar una instancia de diálogo con miras al fortalecimiento del nivel.

Principales hallazgos

·        El estudio muestra que el país cuenta con una fuerza laboral altamente calificada y comprometida, donde la mayoría de educadoras/es, técnicos/os y líderes posee formación en educación superior y ha recibido preparación específica en áreas claves para el aprendizaje y bienestar de guaguas, niños y niñas, como el juego, la interacción y el desarrollo socioemocional.

·        El desarrollo profesional aparece como otra fortaleza del sistema. La gran mayoría del personal y de las líderes participó en instancias de formación continua y, entre las primeras, se reconoce un impacto positivo en su práctica pedagógica. Chile destaca, además, por la presencia extendida de modalidades formativas situadas en el trabajo, como el acompañamiento y la retroalimentación, prácticas menos frecuentes en otros países.

·        En materia de liderazgo, el estudio evidencia una alta valoración del liderazgo pedagógico por parte del personal, así como una práctica habitual de retroalimentación y colaboración al interior de los equipos por parte de las líderes.

·        Entre los desafíos identificados, se señala la necesidad de fortalecer la formación y los apoyos para quienes dirigen establecimientos, especialmente en ámbitos de gestión administrativa y articulación intersectorial.

·        En conjunto, estos hallazgos configuran un sistema educativo con importantes avances en profesionalización, colaboración y liderazgo pedagógico, así como también da cuenta de la importancia de fortalecer la equidad, la inclusión y los apoyos al personal para responder de manera más integral a la diversidad de la primera infancia. Esta evidencia constituye un elemento fundamental para seguir consolidando la calidad educativa en el nivel a través, entre otros, del Plan Nacional Docente.


Faro Islotes Evangelistas Faro del Año 2025 reconocido por la IALA

FARO ISLOTES EVANGELISTAS ES NOMBRADO FARO DEL AÑO POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

CONAF ENTREGA RECOMENDACIONES A VISITANTES DE TORRES DEL PAINE POR FRENTE DE MAL TIEMPO

Leer Más

Este fin de semana.


Este fin de semana.


DREAMS: LOS AMANTES DE LA CUMBIA ESTARÁN DE FIESTA CON "LOS CHARROS DE LUCHITO Y RAFAEL"

Noticias
Destacadas
AUTORIDADES DE GOBIERNO DIFUNDEN MEDIDAS DE INCLUSIÓN PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025

CONAF ENTREGA RECOMENDACIONES A VISITANTES DE TORRES DEL PAINE POR FRENTE DE MAL TIEMPO

corte dice 2025 3

CORTE DE PUNTA ARENAS RECHAZA RECURSO DE PROTECCIÓN DE NUTRICIONISTA DESPEDIDA POR VIAJAR AL EXTRANJERO CON LICENCIA MÉDICA

MTYZ TRAMO 3-1

MINVU CUENTA CON RECOMENDACIÓN SATISFACTORIA (RS) PARA CONSTRUIR NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO DE LAS MINAS