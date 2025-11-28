Punta Arenas,
28 de noviembre de 2025

CON 30% DE AUMENTO EN LOS CUPOS, ESTE SÁBADO COMIENZA INSCRIPCIÓN PARA LA 4TA CORRIDA INTERNACIONAL TABSA PORVENIR

​La Corrida Internacional TABSA Porvenir cuenta, además, con el respaldo de GASCO Magallanes, Constructora Vilicic, RECASUR, EDELMAG, Caja de Compensación Los Andes, Patagonia Blend y Frutería Patricio Díaz.

tabsacorrida

Con un total de 450 cupos cuenta el proceso de inscripción de la 4ta Corrida Internacional TABSA Porvenir el que comienza este sábado 29 de noviembre a través de la web de la empresa (tabsa.cl) y que da el punta pie inicial a uno de los principales eventos deportivos y recreativos que se desarrollan en la capital de la provincia de Tierra del Fuego.

 

Así lo destacó Cristobal Kulczewski, Gerente General de TABSA durante el acto de lanzamiento de esta actividad que reúne a deportistas y familias de todo Magallanes y de la Patagonia argentina.

 

“Toda la información se puede encontrar en la web y redes sociales, pero básicamente las personas que se inscriban como corredores y vengan a retirar sus kits tendrán el pasaje, ida y regreso Punta Arenas - Porvenir, gratis”, explicó el ejecutivo. Agregó que la Corrida nace hace cuatro años desde TABSA con el propósito de promover una actividad de vida saludable para la región y en espacial para los habitantes de Porvenir.

 

“Nació como una Corrida Familiar en la que participaron casi 200 personas. Esta actividad se ha ido profesionalizando, con 10K, 5K. El Año pasado alcanzamos las 350 personas, por lo tanto, dada la cantidad de interesados en participar, hemos aumentado el cupo a 450 corredores. La invitación es a participar y pasarla bien”, señaló el ejecutivo.

 

Leónidas Hernández, Director de Carrera, calificó la Corrida Internacional TABSA Porvenir como “desafiante” y que se ha realizado un trabajo en conjunto por posicionarla dentro del calendario regional, en la primera semana de cada año.

 “Una carrera que cuenta con dos distancias: de 5 kilómetros y otra de 10 kilómetros la que es bastante intensa, es para todo público, pero se requiere de cierto entrenamiento porque en el kilómetro 4,5 hasta el 6 tiene una pendiente bastante inclinada.”

 

Oscar Andrade corredor de Club Indómito, espera participar en esta 4ta versión de la Corrida dadas las recomendaciones que recibió de otros deportistas que han sido parte del evento en ocasiones anteriores. Lucas Galindo, del mismo club, dijo que es una buena oportunidad para entrenar, “para motivar y poder mejorar”. Finalmente, Franco Fernández, quien participará en los Juegos de la Araucanía en 6.000 metros pedestres, dijo que la Corrida “me sirve para ver cómo van mis tiempos, mis sensaciones, hay que ir adaptándose al clima además”.

 

La Corrida Internacional TABSA Porvenir cuenta, además, con el respaldo de GASCO Magallanes, Constructora Vilicic, RECASUR, EDELMAG, Caja de Compensación Los Andes, Patagonia Blend y Frutería Patricio Díaz.


ESTE DOMINGO SE LLEVARÁ A CABO LA CUARTA VERSIÓN DE RUN COLORS PORVENIR

BIMINISTRO DE ECONOMÍA Y ENERGÍA REFUERZA LIDERAZGO NACIONAL EN HIDRÓGENO VERDE CON VISITA A MAGALLANES

Leer Más

​Su arribo incluyó la inauguración de la Feria Educativa de Hidrógeno Verde y la sesión del Pacto de Magallanes, instancias clave para impulsar la transición energética y fortalecer la colaboración público-privada en el crecimiento de esta industria.

​Su arribo incluyó la inauguración de la Feria Educativa de Hidrógeno Verde y la sesión del Pacto de Magallanes, instancias clave para impulsar la transición energética y fortalecer la colaboración público-privada en el crecimiento de esta industria.

biministroferiah2v
SEREMI DE BIENES NACIONALES, SERGIO REYES: “SOMOS EL BANCO DE SUELOS DE CHILE Y VAMOS A ENTREGAR ESTOS TERRENOS AL MINISTERIO DE VIVIENDA”

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

prevencionadolescentes

GOBIERNO REALIZÓ EN PUNTA ARENAS INTERVENCIÓN PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA NIÑAS Y ADOLESCENTES

peers

PEERS®: LA METODOLOGÍA BASADA EN EVIDENCIA QUE TRANSFORMA LA CONVIVENCIA ESCOLAR

CONSEJO ASESOR DE LA SEREMI DE SALUD CIERRA ACTIVIDADES DEL AÑO CON RECONOCIMIENTO A DESTACADAS MUJERES POR SU APORTE EN EL ÁMBITO SOCIAL Y COMUNICACIONAL