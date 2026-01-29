Punta Arenas,
29 de enero de 2026

DEPORTE, INCLUSIÓN Y COMUNIDAD: CONVOCAN A PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN A PRACTICAR NEWCOM

Buenos días región.

newcom

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Héctor Eloy Lara Molina, instructor nacional de Newcom, junto a Elizabeth Opazo, madre de un joven participante de esta disciplina, informaron a la ciudadanía sobre los beneficios y alcances de este deporte adaptado, enfocado en la inclusión y la participación comunitaria.

Durante el espacio radial, se explicó que el Newcom es una versión adaptada del voleibol, en la que la pelota se atrapa y se lanza en lugar de golpearla, lo que lo convierte en una actividad más segura y accesible para personas de distintas edades y condiciones, promoviendo el trabajo en equipo, la actividad física y la integración social.

En este contexto, se realizó una convocatoria abierta dirigida a personas con síndrome de Down, invitándolas a participar de una jornada deportiva que se desarrollará el viernes 30 de enero de 2026 en el gimnasio del Polideportivo 18 de Septiembre, en Punta Arenas. La iniciativa busca generar espacios inclusivos donde el deporte sea una herramienta de desarrollo, bienestar y encuentro para las familias y la comunidad.

Quienes deseen obtener más información sobre esta actividad o sumarse a la convocatoria pueden comunicarse al número +56 9 6191 6396.




Firma convenio

SLEP MAGALLANES Y ASOCIACIÓN REGIONAL DE FÚTBOL FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN EN POS DEL CAMPEONATO ZONAL SUR QUE SE REALIZA EN PUNTA ARENAS

HASTA EL 4 DE FEBRERO SE PUEDEN PRESENTAR OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE IMAGEN OBJETIVO DEL PLAN REGULADOR

Leer Más

​Durante estas sesiones se mostraron cuatro alternativas de desarrollo urbano representadas gráficamente, que contemplan distintos escenarios para la ciudad, incluyendo los sectores de Agua Fresca y Cabo Negro.

SEREMI DE SALUD REFUERZA LLAMADO AL AUTOCUIDADO ANTE ALTOS NIVELES DE MAREA ROJA EN ÚLTIMA ESPERANZA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

FOSIS REFUERZA APOYO A EMPRENDEDORES DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES EN MAGALLANES

ALIANZA DE LOS PUERTOS DE LA PATAGONIA TRAZA LINEAMIENTOS CLAVE PARA EL TURISMO DE CRUCEROS

El Cometa Ludo - Zona Puuy

FRIKIGONIA Y PATAGONIA GRÁFICA: LOS PANORAMAS CULTURALES DE ESTE FIN DE SEMANA EN PUNTA ARENAS