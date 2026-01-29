DEPORTE, INCLUSIÓN Y COMUNIDAD: CONVOCAN A PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN A PRACTICAR NEWCOM

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Héctor Eloy Lara Molina, instructor nacional de Newcom, junto a Elizabeth Opazo, madre de un joven participante de esta disciplina, informaron a la ciudadanía sobre los beneficios y alcances de este deporte adaptado, enfocado en la inclusión y la participación comunitaria.

Durante el espacio radial, se explicó que el Newcom es una versión adaptada del voleibol, en la que la pelota se atrapa y se lanza en lugar de golpearla, lo que lo convierte en una actividad más segura y accesible para personas de distintas edades y condiciones, promoviendo el trabajo en equipo, la actividad física y la integración social.

En este contexto, se realizó una convocatoria abierta dirigida a personas con síndrome de Down, invitándolas a participar de una jornada deportiva que se desarrollará el viernes 30 de enero de 2026 en el gimnasio del Polideportivo 18 de Septiembre, en Punta Arenas. La iniciativa busca generar espacios inclusivos donde el deporte sea una herramienta de desarrollo, bienestar y encuentro para las familias y la comunidad.

Quienes deseen obtener más información sobre esta actividad o sumarse a la convocatoria pueden comunicarse al número +56 9 6191 6396.





