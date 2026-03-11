Punta Arenas,
11 de marzo de 2026

PADRE DEL PRESIDENTE BORIC: “EL PUEBLO DE CHILE DEBERÁ DECIDIR MÁS ADELANTE” SOBRE UNA POSIBLE NUEVA CANDIDATURA

​Luis Boric señaló que el Mandatario, tras finalizar su periodo, se tomará unos días de descanso en Punta Arenas y viajará a Tierra del Fuego junto a su familia.

luis boric scarpa


El padre del Presidente de la República, Luis Boric, se refirió al futuro político del Mandatario y a los planes que tendrá una vez que deje el cargo, señalando que cualquier eventual nueva candidatura dependerá finalmente de la decisión ciudadana.

El pueblo de Chile deberá decidirlo más adelante”, afirmó al ser consultado sobre la posibilidad de que el actual jefe de Estado vuelva a postular en el futuro a la presidencia.

Sus declaraciones se dan en el contexto del cierre del actual período presidencial y del inicio de una nueva administración en el país.

Luis Boric también comentó que, una vez finalizado su mandato, el Presidente planea tomarse algunos días de descanso en Punta Arenas y posteriormente viajar hacia Isla Tierra del Fuego.

Según relató, el Mandatario quiere retomar actividades que realizaba en su juventud. “Incluso quiere que le prepare la carpa que usaba cuando era más joven”, comentó.

El viaje contemplaría una salida de camping junto a su familia, acompañado por Paula Carrasco, su hijo y Violeta, en un ambiente de descanso y cercanía con el territorio austral.


UN PRESIDENTE “TRANQUILO Y EMOCIONADO”

Sobre el estado de ánimo del Mandatario al finalizar su período, Luis Boric señaló que lo vio “tranquilo y emocionado”.

Según expresó, el Presidente se encuentra satisfecho con el trabajo realizado durante su gestión. “Se ve lleno y contento de todo lo que ha hecho”, comentó.

También indicó que, tras dejar el cargo, el Mandatario se enfocará en su familia, aunque aseguró que no se alejará completamente del ámbito público.

“Nunca va a abandonar el servicio público”, afirmó.



Cámara de diputados y diputadas

NUEVO PERÍODO PARLAMENTARIO: MAGALLANES RENUEVA PARCIALMENTE SU REPRESENTACIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
SELLO REGIONAL: COBERTURA ESPECIAL DE POLAR COMUNICACIONES DEL CAMBIO DE MANDO 2026

La programación especial se emitirá este miércoles 11 de marzo a través de radio, televisión, YouTube y redes sociales, con análisis político, entrevistas en vivo y seguimiento de la jornada que marcará el inicio del nuevo período político en Chile.

PADRE DEL PRESIDENTE BORIC: “EL PUEBLO DE CHILE DEBERÁ DECIDIR MÁS ADELANTE” SOBRE UNA POSIBLE NUEVA CANDIDATURA

Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

PADRE DEL PRESIDENTE BORIC: “EL PUEBLO DE CHILE DEBERÁ DECIDIR MÁS ADELANTE” SOBRE UNA POSIBLE NUEVA CANDIDATURA

VICEPRESIDENTA DE FENATS Y DIRIGENTE CUT, KAREN PALMA TAPIA DESTACA AVANCES EN DERECHOS LABORALES DE MUJERES Y PLANTEA DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA ADMINISTRACIÓN

NEBLINA EN PUNTA ARENAS PROVOCA CAOS EN EL AEROPUERTO: VUELOS DESVIADOS, REPROGRAMACIONES Y PASAJEROS EN LISTA DE ESPERA