Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

19 de febrero de 2026

PRESIDENTE REGIONAL DEL FRENTE AMPLIO REALIZA BALANCE DEL GOBIERNO Y NUEVO ESCENARIO POLÍTICO

Buenos Días Región

Pablo Cifuentes

Durante el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Pablo Cifuentes, presidente regional del Frente Amplio, analizó el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, el escenario político que se abre con la llegada del nuevo gobierno y la disolución de partidos políticos. 

En su análisis del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, Cifuentes reconoció dificultades iniciales, pero subrayó avances como la reducción de la inflación, la implementación de la jornada laboral de 40 horas y la reforma de pensiones.

Respecto del nuevo escenario político que se abre con la llegada del Presidente electo José Antonio Kast, señaló que asumirán el rol de oposición respetando la institucionalidad, pero atentos a eventuales retrocesos en materias como derechos humanos, economía y medioambiente.

En relación a la disolución de partidos políticos, Cifuentes sostuvo que la eventual desaparición de estos responde también a una pérdida de adherentes y representatividad, lo que, según él, hace necesario revisar sus definiciones ideológicas y políticas.

Por último, informó que el Frente Amplio iniciará un proceso congresal con unidades en cada territorio del país, cuyas discusiones serán elevadas a un plenario nacional. El dirigente explicó que proceso se extenderá por varios meses, será abierto y participativo e invitó a militantes y adherentes a sumarse al congreso.

Carlos Estrada Goic, Presidente de la Asociación Gremial de Transportistas

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN GREMIAL DE TRANSPORTISTAS ADVIERTE QUE RUTA “CHILE POR CHILE” NO ES VIABLE PARA CARGA EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PDI MATERIALIZA EXPULSIÓN DE DOMINICANA QUE INGRESÓ MÁS DE UN KILO DE COCAÍNA A MAGALLANES

Leer Más

​La mujer de 36 años fue detenida en 2019 en el aeropuerto de Punta Arenas y quedó con prohibición de ingreso a Chile por 25 años.

​La mujer de 36 años fue detenida en 2019 en el aeropuerto de Punta Arenas y quedó con prohibición de ingreso a Chile por 25 años.

pdi magallanes expulsión droga
nuestrospodcast
UN DÍA COMO HOY HACE 52 AÑOS TVN RED AUSTRAL INICIABA SUS TRANSMISIONES

TVN CONCRETA VENTA DE TERRENO EN PUNTA ARENAS COMO PARTE DE SU PLAN PARA ENFRENTAR CRISIS FINANCIERA

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
club olimpo

ESCUELA DE FÚTBOL OLIMPO PUNTA ARENAS REPRESENTA A MAGALLANES EN TORNEO INTERNACIONAL EN PERÚ

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
PP 1

ESTE LUNES 23 DE FEBRERO INICIA EL PAGO DEL PERMISO DE CIRCULACIÓN 2026 EN PUNTA ARENAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
FOTOGRAFÍA PREMIACIÓN wake up

WAKE UP DE PUNTA ARENAS ENTRE LAS 100 MEJORES CAFETERÍAS DEL MUNDO: ALCANZÓ EL LUGAR 74 EN RANKING INTERNACIONAL 2026