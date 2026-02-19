PRESIDENTE REGIONAL DEL FRENTE AMPLIO REALIZA BALANCE DEL GOBIERNO Y NUEVO ESCENARIO POLÍTICO

Durante el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Pablo Cifuentes, presidente regional del Frente Amplio, analizó el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, el escenario político que se abre con la llegada del nuevo gobierno y la disolución de partidos políticos.

En su análisis del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, Cifuentes reconoció dificultades iniciales, pero subrayó avances como la reducción de la inflación, la implementación de la jornada laboral de 40 horas y la reforma de pensiones.

Respecto del nuevo escenario político que se abre con la llegada del Presidente electo José Antonio Kast, señaló que asumirán el rol de oposición respetando la institucionalidad, pero atentos a eventuales retrocesos en materias como derechos humanos, economía y medioambiente.

En relación a la disolución de partidos políticos, Cifuentes sostuvo que la eventual desaparición de estos responde también a una pérdida de adherentes y representatividad, lo que, según él, hace necesario revisar sus definiciones ideológicas y políticas.

Por último, informó que el Frente Amplio iniciará un proceso congresal con unidades en cada territorio del país, cuyas discusiones serán elevadas a un plenario nacional. El dirigente explicó que proceso se extenderá por varios meses, será abierto y participativo e invitó a militantes y adherentes a sumarse al congreso.