19 de febrero de 2026

“PLAYA DEPORTIVA” INVITA A FAMILIAS DE PUNTA ARENAS A ACTIVARSE ESTE 21 DE FEBRERO EN LA COSTANERA

​La jornada organizada por Elige Vivir Sano se desarrollará entre las 10:00 y las 14:00 horas en el sector playa, a la altura de Enrique Abello.

foto evs costanera

El Sistema Elige Vivir Sano, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, invitó a la comunidad de Punta Arenas a participar este sábado 21 de febrero en la actividad “Playa Deportiva”, que se realizará en la Costanera, sector playa a la altura de calle Enrique Abello.

El seremi de Desarrollo Social y Familia en Magallanes, Danilo Mimica Mansilla, señaló que la iniciativa busca fomentar la vida saludable y el uso de espacios públicos. Destacó que la Costanera ofrece un entorno privilegiado para que las familias realicen actividad física al aire libre.

Por su parte, la encargada regional del programa, Deisy Esparza, explicó que el objetivo es generar espacios accesibles e innovadores que promuevan hábitos saludables, especialmente en una región donde las condiciones climáticas muchas veces limitan las actividades al exterior.

La jornada comenzará a las 10:00 horas y se extenderá hasta las 14:00 horas, contemplando actividades como yoga, tenis-fútbol, vóleibol playa y zumba. Además, se entregarán premios y kits a los participantes. La iniciativa cuenta con el apoyo de Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) y Instituto Nacional de Deportes Magallanes, junto a agrupaciones locales y empresas colaboradoras.

Con esta actividad, Magallanes continúa fortaleciendo espacios comunitarios que promueven el bienestar y la vida activa, aprovechando el verano para incentivar hábitos saludables en la región.




José Luis Hernández, Seremi de Obras Públicas de la Región de Magallanes

AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS SERÁ AMPLIADO CON INVERSIÓN DE 162 MILLONES DE DÓLARES Y TRIPLICARÁ SU TAMAÑO

BANNER AGUAS MAGALLANES 336

GOBIERNO PRESENTA MEDIDAS PARA LA BÚSQUEDA DE ORÍGENES EN CASOS DE ADOPCIONES FORZADAS O IRREGULARES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Ballena Sei

RESCATAN EN PUERTO WILLIAMS A BALLENA SEI JUVENIL TRAS ATAQUE DE ORCAS

Verónica Aguilar Martínez, ex concejal

VERÓNICA AGUILAR SE REINVENTA Y CUENTA SOBRE SU NUEVA ETAPA EN COMUNICACIONES