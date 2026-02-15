Punta Arenas,
15 de febrero de 2026

"DEUDA PÚBLICA NO AUMENTÓ": GOBIERNO SALE AL PASO DE CRÍTICAS POR DÉFICIT FISCAL Y JUSTIFICA AYUDA HUMANITARIA A CUBA

​ ​ El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló que "el Gobierno ha actuado con mucha rigurosidad, y por tanto se ha actuado con mucho sentido de responsabilidad". ​

file_20260215132400

Luego de que este viernes se diera a conocer el set de información oficial faltante respecto al desempeño de la política fiscal en 2025, arrojando números negativos y un tercer incumplimiento consecutivo de los objetivos fiscales del Gobierno de Gabriel Boric, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, salió al paso de las críticas y defendió que la deuda pública "no aumentó respecto del año pasado". Y es que las críticas se han elevado, ya que en 2025 el resultado fue tres veces peor al pronosticado originalmente.

De acuerdo con el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del cuarto trimestre del año pasado que elabora la Dirección de Presupuestos (Dipres), el balance del sector público arrojó un déficit estructural de 3,6%, que se instala como el peor resultado desde que se implementó la regla fiscal en 2001.

Además, se estima que esta situación presione el primer año del Ejecutivo entrante, ya que se espera una proyección que los deja con un saldo negativo de 2,7%. Frente a los cuestionamientos que ha recibido la administración actual por esta gestión, esta mañana Elizalde defendió que en materia de gasto fiscal es necesario precisar "que el Gobierno ha actuado con mucha rigurosidad, y por tanto se ha actuado con mucho sentido de responsabilidad".

"Hay todo un tema que hay que abordar respecto a los ingresos tributarios", pero "es necesario tener a la vista que la deuda pública no aumentó respecto del año pasado", sostuvo. En esa línea, el ministro del interior señaló que la estabilización del nivel de deuda implica "un ahorro aproximado de más de mil millones de dólares que se dejan de pagar en intereses", destacando que la administración actual, de los últimos cuatro gobiernos, es "en donde menos se ha aumentado la deuda pública".

Ayuda humanitaria a Cuba En otro tema ligado a la contingencia, el ministro del Interior se refirió a la ayuda humanitaria que el Gobierno enviará a Cuba, en medio de las consecuencias de la prolongada crisis energética que se acrecentó en la isla con el bloqueo impuesto por el Gobierno de Estados Unidos.

En ese sentido, Elizalde defendió la medida sosteniendo que hay que "tener a la vista también que el año 2019, el gobierno del Presidente Piñera entregó ayuda humanitaria a Venezuela, cuando estaba gobernada por Nicolás Maduro. Llama la atención que ahora se critique lo que ha decidido el gobierno del Presidente Boric, que no es más que la continuación de la tradición que tiene Chile".

"Esta ayuda no es al gobierno de Cuba, es al pueblo de Cuba, que está viviendo una situación humanitaria compleja", enfatizó. En esa línea, al ser consultado por un posible entorpecimiento con las relaciones de Estados Unidos si se asiste al país centroamericano, Elizalde se refirió a que "es necesario tener a la vista" que el propio Departamento de Estado de Estados Unidos también anunció el 5 de febrero ayuda humanitaria a Cuba, defendiendo la medida tomada en Chile.

"¿Por qué habría de perjudicar las relaciones entre los dos países cuando Chile está anunciando lo mismo? ¿La misma ayuda humanitaria al pueblo de Cuba? Creo que a veces se generan debates conforme a la política interna, pero que no dan cuenta de la información general", agregó.

Así, descartó que la medida pueda afectar las relaciones con Estados Unidos y que tampoco podría influir en la candidatura de la exPresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, punto sobre el cual también se le consultó.

Cabe recordar que el mecanismo por el cual se enviaría la ayuda será mediante una donación a Unicef desde el Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AGCID. Por otra parte, el canciller Alberto Van Klaveren detalló ayer que el monto que se enviará a Cuba será de US$ 1 millón".

Fuente: Emol.com  



CANCILLERÍA CONFIRMA QUE CHILE ENVIARÁ AYUDA HUMANITARIA A CUBA

MUNICIPIO DESARROLLA TALLERES INCLUSIVOS DE VERANO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La iniciativa reunió a 50 participantes en espacios terapéuticos y formativos.


La iniciativa reunió a 50 participantes en espacios terapéuticos y formativos.


TABSA REGALÓ 500 CUPONES DE DESCUENTO PARA VISITAR LAS PINGÜINERAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

"DEUDA PÚBLICA NO AUMENTÓ": GOBIERNO SALE AL PASO DE CRÍTICAS POR DÉFICIT FISCAL Y JUSTIFICA AYUDA HUMANITARIA A CUBA

EL AMIGO DE LA FAMILIA

7 ALIMENTOS COTIDIANOS QUE AYUDAN A DISMINUIR RIESGOS Y CUIDAR LA SALUD DE TU CORAZÓN

inach niña ciencia

INACH CONMEMORA EL DÍA DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA IMPULSANDO VOCACIONES CIENTÍFICAS EN JÓVENES DE MAGALLANES

