ESTRATEGIA NACIONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL DE MINEDUC: UNA HOJA DE RUTA PROYECTADA AL 2050

La actualización de la Estrategia Nacional de Educación y Formación Técnico Profesional presentada recientemente por el Consejo Asesor de Educación y Formación Técnico Profesional, busca consolidar un puente entre las capacidades humanas y las necesidades productivas del país, en línea con las aspiraciones de estudiantes técnico-profesionales de Educación Media y Superior.

El Consejo Asesor de Educación y Formación Técnico Profesional presidido por el ministro de Educación, Nicolás Cataldo integró a grandes corporaciones públicas y privadas, pymes, cooperativas –principales generadoras de empleo en Chile- junto con la voz directa de docentes y la incorporación de las aspiraciones de más de tres mil estudiantes a través de un proceso participativo

El ministro Nicolás Cataldo explicó que "el valor de este acuerdo reside en su capacidad de trascender gobiernos para que quien asuma tome estos lineamientos como propios, entendiendo que en la Formación Técnico Profesional se juega el desarrollo productivo y la movilidad social de millones de chilenos. Esta Estrategia es un organismo vivo que debe revisarse cada cinco años, pero su esencia es innegociable: poner la educación técnica al servicio de la dignidad humana y del progreso nacional. En tiempos de fragmentación, este acuerdo nos recuerda que, cuando el objetivo es el bien común, Chile es capaz de pensar con altura de miras y elegir lo que sea mejor para el país y sus estudiantes".

De esta manera, la actualización de la estrategia busca avanzar hacia una gobernanza articulada que defina responsabilidades claras entre agentes públicos y privados, y entre instituciones nacionales y regionales, promoviendo una descentralización efectiva para que la FTP sea un motor de desarrollo sostenible con pertinencia en cada territorio del país.

En Magallanes, el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, señaló que la Educación Técnico-Profesional constituye un espacio fundamental para el desarrollo local y cuenta con un fuerte respaldo de las familias que integran la comunidad. "Actualmente, disponemos de 16 especialidades, tres de ellas abiertas durante el actual periodo de gobierno, que acogen a más de 1.500 estudiantes y más de 100 docentes dedicados específicamente al área TP en establecimientos de Natales, Punta Arenas y Porvenir. Todos ellos participan activamente en la Red Futuro Técnico, instancia de coordinación y articulación que impulsa la mejora continua en los liceos de la región", expresó.

"Del mismo modo, la Educación Superior Técnico-Profesional ha experimentado un impulso significativo gracias al financiamiento que permitirá habilitar nuevas sedes del CFT Estatal de Magallanes en Natales y Punta Arenas, las cuales se suman a la sede central ubicada en Porvenir. Este fortalecimiento amplía las alternativas formativas disponibles, articulándolas con los liceos del territorio y con los desafíos productivos propios de la región", comentó la autoridad regional.

En este contexto, la Actualización de la Estrategia TP se convierte en una hoja de ruta que pone en primer plano la articulación regional, las aspiraciones de las y los estudiantes y sus familias, la diversidad de trayectorias educativas y el acceso a oportunidades laborales de calidad, junto con la posibilidad de continuar estudios para cada uno de los y las estudiantes de liceos TP de nuestra región.

Voces de la Educación Técnico Profesional





Ivonne Hermosilla Bellenger, directora del Insuco "José Menéndez", dijo que esta actualización "no solo es un imperativo normativo, es también una necesidad de generar lineamientos claros, contextualizados y ordenanzas pertinentes para la formación Técnico Profesional a fin de optimizar su calidad, su vinculación con el mundo y la inserción laboral y continuidad de estudios de sus egresados". En otro sentido agregó que se constituye en "una instancia propicia para abordar el tema formativo de los cientos de docentes Técnico-profesionales que imparten clases en diversas áreas formativas, para generar la oferta de formación pedagógica cómo docentes TP", concluyendo que, si bien esta es una política nacional, debe contemplar instancias para reconocer requerimientos y necesidades regionales.

Por su parte, el director del Liceo Bicentenario Politécnico Luis Cruz Martínez de Natales, Juan Crovetto Figueroa, subrayó que desde el año 2022 el establecimiento a su cargo ha trazado una ruta de transformación que hoy lo posiciona como un pilar fundamental de la Educación Media TP, cuyo proyecto educativo es consistente y coherente con la provincia de Última Esperanza. "Este proceso no solo ha renovado su infraestructura, sino que ha redefinido su alma pedagógica, alineándose con los objetivos de la nueva política nacional de Educación TP, que busca trayectorias formativas más flexibles, pertinentes y centradas en el bienestar de los jóvenes", afirmó, advirtiendo que en miras del 2026 "el desafío es sistematizar estos procesos para que la excelencia sea permanente. Junto con ello aseveró que el liceo, "hoy no solo enseña especialidades; construye ciudadanía, pensamiento crítico y las competencias necesarias para que las nuevas generaciones de Magallanes lideren en un mundo de cambios vertiginosos".





Si bien la actualización, mandatada cada cinco años por la Ley 21.091, plantea objetivos para el próximo quinquenio, esta versión establece lineamientos estratégicos con miras al 2050. Estos se encuentran centrados en superar la visión de las técnicas y los técnicos como ejecutores de tareas y potencia el tránsito hacia el concepto de "Aprendizajes para el Trabajo y la Vida".





