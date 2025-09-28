INACAP INVITA A ESTUDIANTES A FERIA DE BECAS Y BENEFICIOS ESTE 8 DE OCTUBRE EN PUNTA ARENAS

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, participaron Vanessa Ojeda, del área de Becas y Beneficios de Inacap, junto a Nicholas Fernández, del área de Admisión, para dar a conocer los detalles de la próxima Feria de Becas y Beneficios que se desarrollará en la sede de Punta Arenas.

La actividad se realizará el miércoles 8 de octubre en el hall de la cafetería del instituto, en dos bloques horarios: de 9:30 a 12:30 horas y de 14:00 a 17:30 horas. Estará dirigida tanto a estudiantes nuevos como a aquellos que actualmente cursan sus estudios en Inacap sin beneficios, y será una instancia clave para resolver dudas directamente con los encargados, conocer requisitos, plazos y procesos de postulación, además de acceder a orientaciones personalizadas que permitan concretar el proceso de manera adecuada.

En la feria también estarán presentes servicios públicos que cumplen un rol importante en las ayudas estudiantiles. Entre ellos, Conadi, Injuv, Junaeb, Mineduc, Senadis y la Seremi de Desarrollo Social y Familia, quienes atenderán de manera directa a los asistentes.

La invitación de Inacap busca acercar información clara y acompañamiento a los jóvenes de la región, con el fin de facilitar el acceso a becas y beneficios disponibles para el año académico 2026.





​





