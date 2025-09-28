Punta Arenas,
28 de septiembre de 2025

INACAP INVITA A ESTUDIANTES A FERIA DE BECAS Y BENEFICIOS ESTE 8 DE OCTUBRE EN PUNTA ARENAS

Buenos días región.

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, participaron Vanessa Ojeda, del área de Becas y Beneficios de Inacap, junto a Nicholas Fernández, del área de Admisión, para dar a conocer los detalles de la próxima Feria de Becas y Beneficios que se desarrollará en la sede de Punta Arenas.

La actividad se realizará el miércoles 8 de octubre en el hall de la cafetería del instituto, en dos bloques horarios: de 9:30 a 12:30 horas y de 14:00 a 17:30 horas. Estará dirigida tanto a estudiantes nuevos como a aquellos que actualmente cursan sus estudios en Inacap sin beneficios, y será una instancia clave para resolver dudas directamente con los encargados, conocer requisitos, plazos y procesos de postulación, además de acceder a orientaciones personalizadas que permitan concretar el proceso de manera adecuada.

En la feria también estarán presentes servicios públicos que cumplen un rol importante en las ayudas estudiantiles. Entre ellos, Conadi, Injuv, Junaeb, Mineduc, Senadis y la Seremi de Desarrollo Social y Familia, quienes atenderán de manera directa a los asistentes.

La invitación de Inacap busca acercar información clara y acompañamiento a los jóvenes de la región, con el fin de facilitar el acceso a becas y beneficios disponibles para el año académico 2026.




MBA PUCV DARÁ INICIO A SUS CLASES EN PUNTA ARENAS EL 10 DE OCTUBRE CON MODALIDAD HÍBRIDA: CLASES PRESENCIALES Y ONLINE EN TIEMPO REAL

ABREN INSCRIPCIONES PARA EL VIII FESTIVAL DE LA VOZ DEL ADULTO MAYOR

El certamen se realizará el 10 y 11 de octubre en el Teatro Municipal de Punta Arenas.


El certamen se realizará el 10 y 11 de octubre en el Teatro Municipal de Punta Arenas.


Armada de Chile expone en torno a Programa POAL y CCAMLR en RAPAL

ARMADA DE CHILE EXPONE EN TORNO A OPERACIONES CCAMLR Y POAL EN EL MARCO DE LA 36 VERSIÓN DE RAPAL

4200 KM_Foto Andrea de la Fuente REDIMENSIONADA

OBRA ESPAÑOLA [4200KM] LLEGA A MAGALLANES EN EL MARCO DE LA 17a EDICIÓN DEL FESTIVAL CIELOS DEL INFINITO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

encuentroSSR

MAGALLANES PONE EL FOCO EN LA GESTIÓN DEL AGUA RURAL: ENCUENTRO ANALIZA AVANCES Y TAREAS PENDIENTES

