Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

5 de enero de 2026

PRESIDENTE DEL MOVIMIENTO REGIONALISTA CÉSAR CIFUENTES ANALIZA LA RECONFIGURACIÓN DE LA DERECHA TRAS LA ELECCIÓN DE JOSÉ ANTONIO KAST

Buenos días región.

ccifuentes

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, César Cifuentes, presidente del Movimiento Regionalista, conversó e informó a la ciudadanía sobre el escenario político que se abre tras la elección de José Antonio Kast, poniendo énfasis en la reconfiguración de la derecha y los desafíos inmediatos que enfrentará un eventual nuevo gobierno.

En su análisis, Cifuentes señaló que “se están dejando atrás muchas prácticas antiguas” y sostuvo que los resultados del actual gobierno influyeron en la forma en que la ciudadanía evalúa el rumbo político del país. En ese contexto, indicó que “creo que los resultados de este gobierno de una u otra forma hicieron que la gente pensara de una forma distinta y eso yo creo que de una u otra forma va a reconfigurar a la derecha actual”.

Respecto a la conformación de equipos técnicos, el dirigente regionalista recalcó la importancia de priorizar capacidades por sobre vínculos personales o políticos, afirmando que “en cuanto a los equipos técnicos creo que es importante hoy día a las personas no porque sean amigos o conocidos o porque trabajo más en la campaña a veces suele pasar eso, la idea es poner gente en base a la expertise”.

Cifuentes también abordó los lineamientos planteados por el propio José Antonio Kast en relación a la conformación de su eventual equipo de gobierno, destacando que “JAK dijo que iba a colocar a la gente que tenga conocimiento porque este se va a considerar un gobierno de emergencia, no hay tiempo para aprender y hay que empezar a trabajar desde el día 1”. En esa línea, explicó que se contempla la participación de distintos sectores, señalando que “ahí entra a participar la gente de Chile Vamos, gente con conocimiento o que han estado en algún momento dentro de las labores del gobierno, no significa que el gobierno solo vaya a tomar a gente de Chile Vamos, es importante que haya un recambio de las figuras que no estén siempre las mismas personas”.

Finalmente, el presidente del Movimiento Regionalista enfatizó la relevancia del inicio de una nueva administración, subrayando que “los primeros noventa días son trascendentales”, advirtiendo además que “los tiempos en el aparataje público son distintos, no es como la empresa privada y está muy lejos de serlo”, por lo que consideró clave una correcta planificación y comprensión del funcionamiento del Estado desde el primer momento.


proclamacion-kast

TRICEL PROCLAMA OFICIALMENTE A JOSÉ ANTONIO KAST COMO PRESIDENTE ELECTO

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

cmladinic

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO DESTINARÁ $30 MILLONES EN 2026 PARA RECUPERAR MOBILIARIO URBANO RAYADO

Leer Más

​Ocho espacios públicos de alta concurrencia serán intervenidos por cuadrillas municipales mediante trabajos de pintura y mantención.

​Ocho espacios públicos de alta concurrencia serán intervenidos por cuadrillas municipales mediante trabajos de pintura y mantención.

MU 7
nuestrospodcast
PAES

14 ESTUDIANTES DE MAGALLANES SE DISTINGUEN POR SUS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS Y LA REGIÓN ALCANZA PUNTAJES SOBRE EL PROMEDIO NACIONAL EN COMPRENSIÓN LECTORA E HISTORIA

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
jaimearteagassm

JAIME ARTEAGA VERA ASUME COMO NUEVO DIRECTOR DEL HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERÓN

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
EMblema Embajadores antárticos entregado al BAP Carrasco

BUQUE ANTÁRTICO PERUANO "CARRASCO" RECIBIÓ EMBLEMA DEL PROGRAMA EDUCATIVO "EMBAJADORES ANTÁRTICOS"

buvinic

LOS TIEMPOS NUEVOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

FELIPE VERGARA- 2025

SALIDA DE MADURO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
ministraaguilera

MINISTRA AGUILERA DESCARTÓ "PRIVILEGIO" EN ATENCIÓN A SU MADRE Y DIJO QUE NO TIENE PENSADO RENUNCIAR