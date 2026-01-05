PRESIDENTE DEL MOVIMIENTO REGIONALISTA CÉSAR CIFUENTES ANALIZA LA RECONFIGURACIÓN DE LA DERECHA TRAS LA ELECCIÓN DE JOSÉ ANTONIO KAST

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, César Cifuentes, presidente del Movimiento Regionalista, conversó e informó a la ciudadanía sobre el escenario político que se abre tras la elección de José Antonio Kast, poniendo énfasis en la reconfiguración de la derecha y los desafíos inmediatos que enfrentará un eventual nuevo gobierno.

En su análisis, Cifuentes señaló que “se están dejando atrás muchas prácticas antiguas” y sostuvo que los resultados del actual gobierno influyeron en la forma en que la ciudadanía evalúa el rumbo político del país. En ese contexto, indicó que “creo que los resultados de este gobierno de una u otra forma hicieron que la gente pensara de una forma distinta y eso yo creo que de una u otra forma va a reconfigurar a la derecha actual”.

Respecto a la conformación de equipos técnicos, el dirigente regionalista recalcó la importancia de priorizar capacidades por sobre vínculos personales o políticos, afirmando que “en cuanto a los equipos técnicos creo que es importante hoy día a las personas no porque sean amigos o conocidos o porque trabajo más en la campaña a veces suele pasar eso, la idea es poner gente en base a la expertise”.

Cifuentes también abordó los lineamientos planteados por el propio José Antonio Kast en relación a la conformación de su eventual equipo de gobierno, destacando que “JAK dijo que iba a colocar a la gente que tenga conocimiento porque este se va a considerar un gobierno de emergencia, no hay tiempo para aprender y hay que empezar a trabajar desde el día 1”. En esa línea, explicó que se contempla la participación de distintos sectores, señalando que “ahí entra a participar la gente de Chile Vamos, gente con conocimiento o que han estado en algún momento dentro de las labores del gobierno, no significa que el gobierno solo vaya a tomar a gente de Chile Vamos, es importante que haya un recambio de las figuras que no estén siempre las mismas personas”.

Finalmente, el presidente del Movimiento Regionalista enfatizó la relevancia del inicio de una nueva administración, subrayando que “los primeros noventa días son trascendentales”, advirtiendo además que “los tiempos en el aparataje público son distintos, no es como la empresa privada y está muy lejos de serlo”, por lo que consideró clave una correcta planificación y comprensión del funcionamiento del Estado desde el primer momento.



