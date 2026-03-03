QUIEBRE ABSOLUTO: BORIC ACUSA A KAST DE MENTIR SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN POR CABLE CHINO

Tras una reunión entre ambos en La Moneda, el presidente Gabriel Boric acusó a José Antonio Kast de mentir respecto al intercambio de información por el controvertido proyecto de cable submarino entre Chile y China.

Recordemos que fue durante la jornada de ayer que el jefe de Estado concedió una entrevista donde reveló que se comunicó con el presidente electo, antes de que el tema generara polémica. “Acá no hay nada oculto”, dijo Boric.

Lo anterior se dio en el marco de acusaciones provenientes de la próxima administración Kast. Por ejemplo, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, dijo durante la semana pasada que hubo una falta de deferencia y también de transparencia por parte de La Moneda al respecto.

Quiebre absoluto entre Boric y Kast por cable chino: “Falta de voluntad”

Tras la reunión, en una declaración acompañado por sus ministros, el presidente Gabriel Boric comenzó diciendo “el objetivo era tener una reunión primero con él y después con ministros sectoriales para tratar diversos temas. Y dada la controversia que desgraciadamente se ha generado en las últimas horas, tengo el deber como Presidente de la República de dar cuenta específica de la sucesión de los hechos para aclarar cualquier duda”.

“El día miércoles 18 de febrero llamé al presidente electo José Antonio Kast para señalarle que tenía diversos temas que conversar con él (…) además la situación del cable chino, puesto que ante una tramitación normal de una solicitud de concesión, habíamos recibido amenazas por parte de Estados Unidos que ya todos conocen”, complementó.

Acto seguido, el mandatario comentó: “Me parecía prudente, y se lo señalé explícitamente, que una decisión de estas características dado lo sensible geopolíticamente que era debía ser conversado entre la administración saliente y la administración entrante”.

La cronología siguió. “Posteriormente, el día viernes 20 de febrero, de manera intempestiva, nos enteramos de las sanciones que Estados Unidos había impuesto a tres funcionarios de nuestro gobierno (…) ese mismo día, estando en Rapa Nui, en actividades de trabajo en la isla, traté de comunicarme insistentemente, insistentemente con el presidente electo José Antonio Kast. Desgraciadamente, eso no por motivos de comunicación, sino por falta de voluntad de la contraparte, no fue posible”, agregó Boric.

La “exigencia de Kast” y la suspensión de bilaterales pendientes

Igualmente, el Presidente de la República destacó la intención de su administración para que “este traspaso sea impecable, entregando en todo momento toda la información para cumplir con una tradición de Estado que es que las políticas en Chile, en particular las relativas a las relaciones internacionales, pero también muchas otras, tienen continuidad”.

“Desgraciadamente, el presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran”, contó.

“Acá, de ahora en adelante, lo que hemos visto es que va a haber acusaciones de mentiras, de falta de información… yo les digo: Todo eso es falso. Acá están nuestros ministros, acá estoy yo. A los chilenos y chilenas les doy mi palabra de que en todo momento, por parte de nuestra administración, ha existido plena disposición y seguirá existiendo —hasta el 11 de marzo— de que el traspaso sea absolutamente transparente e impecable. Y seguiremos trabajando en esa línea”, cerró.

