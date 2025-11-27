27 de noviembre de 2025
PRESIDENTE GABRIEL BORIC ENCABEZA CEREMONIA DE INICIO DE OBRAS DEL PARQUE VILLA ALFREDO LORCA EN PUNTA ARENAS
El mandatario lideró el hito que marca el inicio de los trabajos para crear un nuevo espacio urbano en la comuna, que además de contemplar mobiliario, áreas infantiles y áreas verdes, implicará obras de abovedamiento del estero Llau Llau.
La mañana de este jueves 27 de noviembre el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, inició su última jornada de actividades en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena con una importante noticia para la comuna de Punta Arenas: el inicio de las obras del nuevo Parque Villa Alfredo Lorca, un nuevo espacio para la ciudadanía que además entregará soluciones a problemas relacionados con aguas lluvias.
El mandatario, acompañado de la ministra de Obras Públicas, Jessica López; el gobernador de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies; y el delegado presidencial regional, José Ruiz; realizó un recorrido que comenzó con una explicación del detalle de las obras, para posteriormente junto a la comunidad del jardín infantil Villa Austral, plantar árboles que simbolizan la próxima transformación de los terrenos en los que hasta ahora abundan microbasurales.
El futuro Parque Villa Alfredo Lorca se realizará gracias a las obras de abovedamiento del estero Llau Llau, que permitirá solucionar problemas de aguas lluvias. Asimismo, contempla la instalación de mobiliario urbano, juegos infantiles, luminarias, y nuevos árboles, así como otras obras de recuperación, como veredas y hormigón estampado.
Durante su intervención, el jefe de Estado explicó que el proyecto se trata de “una solución definitiva a un problema que se ha arrastrado por demasiado tiempo”, detallando que “va a permitir el reemplazo de la canalización existente por una conformada por un cajón de hormigón armado que va a tener sumideros y colectores de descarga de la canalización y va a evitar los desbordes en tiempos de lluvia y también evitar que esta zona se transforme en un micro basural, que sé que es algo muy sentido por los vecinos”.
El Presidente de la República detalló también las obras del estero, destacando que se tratará de una iniciativa de recuperación de espacios públicos que continuará a futuro a otros sectores de la comuna: “el abovedamiento del estero va a un segundo tramo que va de Hornillas a Manantiales y beneficia a las poblaciones Cardenal Silva Henríquez, Lomas de Manantial, Villa Split, Villa Suiza, Alto Magallanes y El Ovejero, ahí en todo el sector donde está el ELEAM. El tercer tramo va entre la avenida General Medina y Los Generales, y va a beneficiar en particular a las poblaciones de Villa Las Nieves y Alto Bulnes, que esa debiera estar terminada, de hecho, de aquí hasta antes de que terminemos nuestro mandato en marzo”.
La ministra de Obras Públicas, Jessica López, destacó que “La obra que hoy iniciamos forma parte de un Plan Maestro y considera trabajos en torno a los esteros Llau Llau y Chorrillo Magdalena. Su propósito es aumentar la capacidad de conducción de las aguas y dar mayor seguridad frente a inundaciones. En conjunto, estos trabajos permiten organizar mejor el entorno y darle un sentido urbano que antes no tenía, reduciendo riesgos y dando paso a espacios más ordenados y fáciles de habitar".
Cabe destacar que las obras de abovedamiento corresponden a una estructura de hormigón armado de sección rectangular, que tendrá una longitud total de 496 metros en pendiente, con siete saltos o caídas a lo largo de su recorrido, diseñadas para salvar el desnivel existente entre la entrada y salida de la bóveda.
Se proyecta que, sumando la segunda etapa Chorrillo Magdalena, a licitarse desde febrero del 2026, el conjunto de las obras beneficiará a cerca de 30 mil personas.
