8 de enero de 2026

SALMONICULTORES DE MAGALLANES: SU ESTRATEGIA PARA QUE 70% DE SUS CENTROS SEAN AERÓBICOS

​La industria regional dijo que se debe resolver la tramitación de solicitudes de concesión detenidas por la ECMPO Kawésqar Última Esperanza para permitir la rotación de sitios.

salmonicultoresmagallanes

El “Informe Ambiental de la Acuicultura” de Subpesca, que incluye los períodos 2023-2024, entregó luces positivas acerca de la actividad salmonicultura, que aporta el 64% de la biomasa total de esta medición.


Observando la condición ambiental de los centros de cultivo, el análisis de los Informes Ambientales (INFAs) evidencia que la gran mayoría de los sitios evaluados presentan sus resultados de tipo aeróbico, lo que se traduce en una condición ambiental compatible con el desarrollo sustentable de la actividad.

Para el bienio 2023 –2024, el 83% de las evaluaciones fue calificado como aeróbico, mientras que el 17% correspondió a centros con condición anaeróbica, detalló Subpesca, erradicando distintos mitos acerca de la acuicultura, enfocados en que mayoritariamente afectaría al medio ambiente.

Frente a esto, la gerente general de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Francisca Rojas, reafirmó en entrevista con Salmonexpert las buenas cifras del reporte Subpesca, pero a la vez, presentó los desafíos que permitirían mejorarlas todavía más.

“En Magallanes, el 70% de las INFAS en la región resultan aeróbicas. En parte, debido a que los cambios tecnológicos en la alimentación y el tipo de alimentos nos han llevado a lograr un factor de conversión cercano a 1, generando menos pérdida que se traduce en menos acumulación de materia orgánica en los fondos marinos”, indicó la ejecutiva.

Sin embargo, dejó en claro, “se debe avanzar en mejorar la oportunidad y criterios de los sistemas de medición de las INFAs, especialmente en los que cuentan con mecanismos indirectos de detección”.

Así como también se debe resolver la tramitación de las solicitudes de concesión detenidas por la ECMPO Kawésqar Última Esperanza y el Plan de Manejo de la Reserva Kawésqar, pues el número limitado actual de concesiones dificulta la rotación, puntualizó Rojas.

Fuente: salmonexpert.cl 

Iván Carrasco

MECÁNICA, ELECTROMOVILIDAD Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL: "EL MOTOR QUE IMPULSA EL FUTURO DE MAGALLANES"

CARABINEROS DESBARATA CULTIVO INDOOR DE CANNABIS EN EL SECTOR SUR DE PUNTA ARENAS

Leer Más

​El procedimiento fue desarrollado por personal del OS-7 Magallanes en coordinación con la Fiscalía Local. Se incautaron 76 plantas y se detuvo a un joven de 21 años.

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA REFUERZA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL ANTE INCENDIO EN VERTEDERO MUNICIPAL

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Fabiola Saldivia, coordinadora de CEVAS Catedral

CEVAS CATEDRAL 2026: ACTIVIDADES RECREATIVAS Y FORMATIVAS PARA NIÑOS ESTE VERANO EN PUNTA ARENAS

