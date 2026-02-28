Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

28 de febrero de 2026

TODAS LAS CHARLAS DE CONGRESO FUTURO 2026 YA ESTÁN DISPONIBLES GRATIS Y ONLINE PARA TODO CHILE

Canal oficial de YouTube. ​

CONGRESO2026_119

Las conferencias de la edición 2026 de Congreso Futuro, el principal encuentro de divulgación de ciencia y conocimiento de Latinoamérica, ya se encuentran disponibles para ser vistas gratuitamente en el canal oficial de YouTube del evento. Los contenidos que marcaron la versión aniversario quedan disponibles a toda la ciudadanía como un material educativo de consulta permanente.

La edición 2026 conmemoró 15 años de trayectoria y reunió a más de 120 expositoras y expositores nacionales e internacionales en torno a la pregunta central “Humanidad, ¿hacia dónde vamos?”. A partir de esto, el encuentro abordó una amplia gama de temas vinculados a ciencia, tecnología, inteligencia artificial, medioambiente, salud, filosofía, futuro del trabajo, democracia y transformaciones globales, consolidando su posición como un espacio clave para pensar el presente y proyectar el futuro.

Congreso Futuro es organizado por el Senado de la República, a través de su Comisión Desafíos del Futuro, la Cámara de Diputadas y Diputados y la Fundación Encuentros del Futuro, con el apoyo de universidades e instituciones académicas de todo el país. Esta articulación ha permitido sostener un despliegue territorial que alcanza a todas las regiones y reforzar la vocación pública del encuentro.

Durante su realización, los contenidos fueron ampliamente difundidos a través de diversos medios y plataformas digitales, incluyendo transmisiones en NTV, Megatiempo, Cooperativa, El Mostrador y Súbela. A ello se sumó la señal especial habilitada para televisión por cable en Chile mediante los canales 701 de VTR y 549 de Claro, disponibles desde hace más de una década exclusivamente para este evento, en el marco de la alianza entre Claro VTR y Congreso Futuro.

El alcance del encuentro también se proyectó a nivel regional. Por segundo año consecutivo, la señal oficial pudo seguirse en vivo en Colombia, Paraguay y Ecuador, y en esta edición 2026 se sumó Perú, ampliando la audiencia internacional gracias a la distribución a través de la señal de Claro.

Con la publicación íntegra de sus contenidos en formato abierto, Congreso Futuro consolida estas conferencias como un bien público de acceso permanente, disponible para la ciudadanía, la comunidad educativa, investigadores y público general, extendiendo el impacto del encuentro más allá de sus jornadas presenciales.

Las charlas pueden revisarse en el canal oficial de YouTube de Congreso Futuro:
https://www.youtube.com/@congreso.futuro/videos


CONGRESO2026_119-scaled

CONGRESO FUTURO: MODELO CHILENO QUE TRANSFORMA CONOCIMIENTO EN POLÍTICAS PÚBLICAS SE PROYECTA AL MUNDO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

AUTORIDADES FIRMAN PRIMER PROTOCOLO PARA TRASLADO DE FALLECIDOS EN CABO DE HORNOS

Leer Más

Levantamiento, Conservación y Traslado de Fallecidos.


Levantamiento, Conservación y Traslado de Fallecidos.


7fd3e02a-9322-4096-bfee-3a87a22d61e1
nuestrospodcast
CONGRESO2026_119

TODAS LAS CHARLAS DE CONGRESO FUTURO 2026 YA ESTÁN DISPONIBLES GRATIS Y ONLINE PARA TODO CHILE

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
CONGRESO2026_119

TODAS LAS CHARLAS DE CONGRESO FUTURO 2026 YA ESTÁN DISPONIBLES GRATIS Y ONLINE PARA TODO CHILE

CARTA DIRECTOR (2)

TRANSPARENCIA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Kril2

INVESTIGACIÓN LIDERADA POR CIENTÍFICO MAGALLÁNICO ADVIERTE RIESGOS EN LA PRODUCTIVIDAD DEL KRIL ANTÁRTICO ANTE CAMBIOS AMBIENTALES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Tarjeta de coordenadas

FIN DE LA TARJETA DE COORDENADAS: ASÍ FUNCIONARÁ LA NUEVA DOBLE VALIDACIÓN BANCARIA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250