TODAS LAS CHARLAS DE CONGRESO FUTURO 2026 YA ESTÁN DISPONIBLES GRATIS Y ONLINE PARA TODO CHILE

Las conferencias de la edición 2026 de Congreso Futuro, el principal encuentro de divulgación de ciencia y conocimiento de Latinoamérica, ya se encuentran disponibles para ser vistas gratuitamente en el canal oficial de YouTube del evento. Los contenidos que marcaron la versión aniversario quedan disponibles a toda la ciudadanía como un material educativo de consulta permanente.

La edición 2026 conmemoró 15 años de trayectoria y reunió a más de 120 expositoras y expositores nacionales e internacionales en torno a la pregunta central “Humanidad, ¿hacia dónde vamos?”. A partir de esto, el encuentro abordó una amplia gama de temas vinculados a ciencia, tecnología, inteligencia artificial, medioambiente, salud, filosofía, futuro del trabajo, democracia y transformaciones globales, consolidando su posición como un espacio clave para pensar el presente y proyectar el futuro.

Congreso Futuro es organizado por el Senado de la República, a través de su Comisión Desafíos del Futuro, la Cámara de Diputadas y Diputados y la Fundación Encuentros del Futuro, con el apoyo de universidades e instituciones académicas de todo el país. Esta articulación ha permitido sostener un despliegue territorial que alcanza a todas las regiones y reforzar la vocación pública del encuentro.

Durante su realización, los contenidos fueron ampliamente difundidos a través de diversos medios y plataformas digitales, incluyendo transmisiones en NTV, Megatiempo, Cooperativa, El Mostrador y Súbela. A ello se sumó la señal especial habilitada para televisión por cable en Chile mediante los canales 701 de VTR y 549 de Claro, disponibles desde hace más de una década exclusivamente para este evento, en el marco de la alianza entre Claro VTR y Congreso Futuro.

El alcance del encuentro también se proyectó a nivel regional. Por segundo año consecutivo, la señal oficial pudo seguirse en vivo en Colombia, Paraguay y Ecuador, y en esta edición 2026 se sumó Perú, ampliando la audiencia internacional gracias a la distribución a través de la señal de Claro.

Con la publicación íntegra de sus contenidos en formato abierto, Congreso Futuro consolida estas conferencias como un bien público de acceso permanente, disponible para la ciudadanía, la comunidad educativa, investigadores y público general, extendiendo el impacto del encuentro más allá de sus jornadas presenciales.

Las charlas pueden revisarse en el canal oficial de YouTube de Congreso Futuro:

https://www.youtube.com/@congreso.futuro/videos

