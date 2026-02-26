Punta Arenas,
26 de febrero de 2026

LA PRIMERA REINA MAGALLÁNICA DE VIÑA: SKARLETH LABRA RECIBIRÁ CORONA Y ANILLO DE ORO DE ALTA JOYERÍA

​La representante regional recibirá una corona de alta joyería que simboliza una nueva etapa del tradicional reconocimiento del certamen.

coronas 17

La elección de Skarleth Labra como Reina del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 marca un hito para la Región de Magallanes, convirtiéndose en la primera magallánica en obtener este tradicional reconocimiento otorgado por la prensa acreditada del certamen.

La coronación, tradición instalada desde comienzos de la década de 1980, ha evolucionado desde un gesto simbólico hacia un galardón de alto estándar técnico. En esta edición, la reina recibirá una corona confeccionada en Santiago por orfebres nacionales bajo la dirección creativa de Joyería Aurus, consolidando el paso hacia piezas propias de la alta joyería chilena.

La corona femenina pesa 286,27 gramos y fue elaborada en plata ley 925 ecológica, obtenida mediante reciclaje de metales, incorporando 50 circones de alta calidad. El diseño mantiene como eje la tradicional gaviota del festival, junto a formas inspiradas en las olas del borde costero viñamarino. Tras la ceremonia, la pieza queda en propiedad permanente de la ganadora.

Además, la reina recibirá un anillo que también fue elegido por votación popular a través de lahora.cl. Las opciones de majestuosos anillos fueron creado por Aurus Joyerías, por artistas locales, y están inspirados en diosas marinas de la mitología.

​Viviana: La Dama del Lago
Está tá hecho de oro blanco de 18 quilates y decorado con esmeraldas y diamantes, inspirados en la historia de Viviana, la Dama del Lago de la mitología artúrica.

Nerissa: Hija del Mar
La joya, elaborada en oro blanco de 14K, destaca por un zafiro azul en el centro, que evoca las profundidades del océano Pacífico, rodeado de brillantes diamantes.

Brigitte: La Dama de los Manantiales
Este anillo está elaborado en oro de 14K, destaca por un diamante cuadrado de 1 quilate rodeado de delicados diamantes en corte brillante, formando una composición que evoca una flor silvestre.


El rey: Matteo Bocelli

​La corona del Rey alcanza los 609,23 gramos en la misma ley de plata, integra una composición de 23 gaviotas más una de mayor tamaño en el centro y suma 241 circones. En dimensiones, la pieza femenina mide 15 centímetros de diámetro y 8 de alto, mientras que la masculina alcanza los 19 centímetros de diámetro y 8 centímetros de altura. Ambas conservan como eje conceptual la gaviota, emblema histórico del festival, junto con referencias formales a las olas del borde costero viñamarino.

En esta edición no se aplicó baño de rodio, a diferencia del año anterior, decisión vinculada al aumento sostenido en el valor internacional de metales como el oro, la plata y el propio rodio, cuyo precio ha experimentado variaciones significativas en los mercados globales. El diseño se mantuvo respecto a la versión previa, incorporando únicamente una modificación técnica en la parte posterior de la corona de la Reina para optimizar su calce. El desarrollo original del modelo implicó dos meses de trabajo entre proceso creativo y fabricación; en 2026, al tratarse de una continuidad perfeccionada, el proceso se completó en un mes.

"El proceso más delicado es el vaciado del metal en los moldes de cera 3D. Si quedan burbujas de aire, la pieza debe fundirse nuevamente y repetir todo el procedimiento. Es un trabajo que exige precisión absoluta", explica el director de marketing de Joyería Aurus, Armando Cova. Tras la ceremonia de coronación, ambas piezas quedan en propiedad de los ganadores, reforzando su condición de objeto permanente más allá del acto escénico.

La evolución material también se expresa en el anillo oficial del Rey 2026, confeccionado en oro amarillo de 18 quilates, con un peso de 18,30 gramos y engastado con brillantes de alta calidad. La pieza incorpora la inscripción lateral "Viña 2026" y presenta un valor referencial de cuatro millones de pesos, mientras que el anillo de la Reina alcanza los cinco millones. En conjunto, las dos coronas están estimadas en doce millones de pesos, siendo la del Rey la de mayor valor debido a su tamaño y volumen de material.



Skarleth Labra

MAGALLÁNICA SKARLETH LABRA ES LA NUEVA REINA DEL FESTIVAL DE VIÑA

APRUEBAN CONCESIÓN DE TERRENO EN ISLA NAVARINO PARA AVANZAR EN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL

​La medida permitirá implementar infraestructura hídrica y equipamiento comunitario para familias del sector Huertos Familiares.

​La medida permitirá implementar infraestructura hídrica y equipamiento comunitario para familias del sector Huertos Familiares.

consejo regional
