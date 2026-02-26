26 de febrero de 2026
LA PRIMERA REINA MAGALLÁNICA DE VIÑA: SKARLETH LABRA RECIBIRÁ CORONA Y ANILLO DE ORO DE ALTA JOYERÍA
La representante regional recibirá una corona de alta joyería que simboliza una nueva etapa del tradicional reconocimiento del certamen.
La elección de Skarleth Labra como Reina del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 marca un hito para la Región de Magallanes, convirtiéndose en la primera magallánica en obtener este tradicional reconocimiento otorgado por la prensa acreditada del certamen.
La coronación, tradición instalada desde comienzos de la década de 1980, ha evolucionado desde un gesto simbólico hacia un galardón de alto estándar técnico. En esta edición, la reina recibirá una corona confeccionada en Santiago por orfebres nacionales bajo la dirección creativa de Joyería Aurus, consolidando el paso hacia piezas propias de la alta joyería chilena.
La corona femenina pesa 286,27 gramos y fue elaborada en plata ley 925 ecológica, obtenida mediante reciclaje de metales, incorporando 50 circones de alta calidad. El diseño mantiene como eje la tradicional gaviota del festival, junto a formas inspiradas en las olas del borde costero viñamarino. Tras la ceremonia, la pieza queda en propiedad permanente de la ganadora.
Además, la reina recibirá un anillo que también fue elegido por votación popular a través de lahora.cl. Las opciones de majestuosos anillos fueron creado por Aurus Joyerías, por artistas locales, y están inspirados en diosas marinas de la mitología.
Viviana: La Dama del Lago
Está tá hecho de oro blanco de 18 quilates y decorado con esmeraldas y diamantes, inspirados en la historia de Viviana, la Dama del Lago de la mitología artúrica.
Nerissa: Hija del Mar
La joya, elaborada en oro blanco de 14K, destaca por un zafiro azul en el centro, que evoca las profundidades del océano Pacífico, rodeado de brillantes diamantes.
Brigitte: La Dama de los Manantiales
Este anillo está elaborado en oro de 14K, destaca por un diamante cuadrado de 1 quilate rodeado de delicados diamantes en corte brillante, formando una composición que evoca una flor silvestre.
El rey: Matteo Bocelli