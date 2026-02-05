Punta Arenas,
5 de febrero de 2026

MAGALLÁNICA SKARLETH LABRA SE CORONA COMO FLAMANTE GANADORA DEL PROGRAMA NACIONAL FIEBRE DE BAILE

La influencer magallánica conocida como "Skar", conquistó la gran final al compás de "Hope" de NF.

skarleeeeeeeeeth_1743535426_3601358635080664811_2358894517

La bailarina magallánica Skarleth Labra se consagró como la ganadora de Fiebre de Baile, tras imponerse en la gran final con el 43% de la votación del público, en una definición marcada por el alto nivel artístico de los participantes.

En su presentación final, Skarleth dejó la vara alta con una rutina de jazz contemporáneo, bailada al ritmo de la canción Hope, coreografía que le permitió adueñarse de la pista y consolidar el respaldo mayoritario de la audiencia en esta última instancia del programa.

El segundo lugar de la competencia fue para el actor Gabriel Urzúa, quien obtuvo el 28% de las preferencias. En el tercer puesto se ubicó Princesa Alba, con el 24% de los votos, mientras que el cuarto lugar fue para Faloon Larraguibel, con el 6%.

Gracias a este triunfo, la representante de Magallanes obtuvo un premio de $20 millones, además de un viaje para dos personas cortesía de Masai Travel, cerrando una exitosa participación que se extendió durante toda la temporada del programa.

Acompañada por su bailarín profesional Yohan Yáñez, familiares y compañeros del programa, Skarleth celebró emocionada su triunfo. “Esto no es solo para mí, sino también para todas las personas que me apoyaron, que comentaron, que me defendieron y que votaron por mí. De verdad les agradezco de todo corazón”, expresó tras recibir el galardón.

Finalmente, la bailarina destacó el impacto personal de la experiencia televisiva. “Ha sido una experiencia hermosa, que me hizo crecer como persona y como bailarina. El cariño de la gente es lo más lindo que me llevo”, señaló, transformando su triunfo en un nuevo orgullo para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

https://www.instagram.com/skarleeeeeeeeeth/?hl=es


SERVIU INFORMA DESVÍOS DE TRÁNSITO Y PARADEROS PROVISORIOS POR OBRAS EN LA AVENIDA BULNES

​Debido a las obras del proyecto de Conservación de Vías Urbanas que se ejecuta en la comuna de Punta Arenas, se implementaron desvíos para la locomoción colectiva que circula de sur a norte, entre las calles Sarmiento y Angamos.

​Debido a las obras del proyecto de Conservación de Vías Urbanas que se ejecuta en la comuna de Punta Arenas, se implementaron desvíos para la locomoción colectiva que circula de sur a norte, entre las calles Sarmiento y Angamos.

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Mauricio Guichapany, Actor

ACTOR MAGALLÁNICO MAURICIO GUICHAPANY Y LA CARDIOCIRUGÍA QUE LO SALVÓ EN EL HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES

Claudio Radonich, Alcalde Punta Arenas

ALCALDE RADONICH ABORDA INCENDIOS, CAMPAÑA SOLIDARIA Y ACTIVIDADES DE VERANO EN PUNTA ARENAS

