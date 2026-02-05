MAGALLÁNICA SKARLETH LABRA SE CORONA COMO FLAMANTE GANADORA DEL PROGRAMA NACIONAL FIEBRE DE BAILE

La bailarina magallánica Skarleth Labra se consagró como la ganadora de Fiebre de Baile, tras imponerse en la gran final con el 43% de la votación del público, en una definición marcada por el alto nivel artístico de los participantes.

En su presentación final, Skarleth dejó la vara alta con una rutina de jazz contemporáneo, bailada al ritmo de la canción Hope, coreografía que le permitió adueñarse de la pista y consolidar el respaldo mayoritario de la audiencia en esta última instancia del programa.

El segundo lugar de la competencia fue para el actor Gabriel Urzúa, quien obtuvo el 28% de las preferencias. En el tercer puesto se ubicó Princesa Alba, con el 24% de los votos, mientras que el cuarto lugar fue para Faloon Larraguibel, con el 6%.

Gracias a este triunfo, la representante de Magallanes obtuvo un premio de $20 millones, además de un viaje para dos personas cortesía de Masai Travel, cerrando una exitosa participación que se extendió durante toda la temporada del programa.

Acompañada por su bailarín profesional Yohan Yáñez, familiares y compañeros del programa, Skarleth celebró emocionada su triunfo. “Esto no es solo para mí, sino también para todas las personas que me apoyaron, que comentaron, que me defendieron y que votaron por mí. De verdad les agradezco de todo corazón”, expresó tras recibir el galardón.

Finalmente, la bailarina destacó el impacto personal de la experiencia televisiva. “Ha sido una experiencia hermosa, que me hizo crecer como persona y como bailarina. El cariño de la gente es lo más lindo que me llevo”, señaló, transformando su triunfo en un nuevo orgullo para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

