SENDA ABRE PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA INTEGRAR LOS CONSEJOS DE LA SOCIEDAD CIVIL 2026–2028

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) inició el proceso de inscripción de organizaciones de la sociedad civil interesadas en integrar los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC) regionales para el período 2026–2028.

​

Este proceso corresponde a la etapa de inscripción y acreditación de organizaciones, necesaria para participar posteriormente en la elección de consejeras y consejeros de los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC) regionales, que se desarrollará a partir de abril de 2026. Esta inscripción permite a las organizaciones habilitar su participación en el proceso eleccionario de los COSOC y formar parte del nuevo período de funcionamiento 2026–2028.

​

"Este proceso permite que las organizaciones de la sociedad civil participen en un espacio institucional de diálogo con SENDA, aportando su experiencia territorial y su conocimiento del trabajo local en la mejora de nuestras acciones en cada región", destacó la directora de SENDA, Natalia Riffo.​



Los Consejos de la Sociedad Civil de SENDA son instancias consultivas de participación ciudadana que buscan fortalecer el vínculo entre la sociedad civil organizada y la gestión pública, consolidando un espacio permanente de consulta y deliberación. A través de los COSOC se contribuye a fortalecer los procesos de diseño, elaboración y evaluación de las políticas públicas del Servicio, así como la transparencia y la rendición de cuentas institucional.

​

¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR?

​

En el proceso pueden inscribirse organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, con personalidad jurídica vigente, de carácter territorial o funcional, vinculadas a ámbitos como:



· Organizaciones comunitarias y sociales.



· Organizaciones juveniles, culturales, educativas y académicas.



· Organizaciones de niñez y adolescencia.



· Organizaciones de diversidad, interculturales, de pueblos originarios o migrantes.



· Instituciones colaboradoras de SENDA, fundaciones y ONG.

​



El proceso de inscripción se encuentra abierto y finaliza el 31 de marzo de 2026, y las organizaciones interesadas deben completar su postulación a través del formulario disponible en www.senda.gob.cl.

