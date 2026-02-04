4 de febrero de 2026
SENDA ABRE PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA INTEGRAR LOS CONSEJOS DE LA SOCIEDAD CIVIL 2026–2028
La inscripción está dirigida a organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro de todas las regiones del país y se encuentra abierta hasta el 31 de marzo de 2026.
El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) inició el proceso de inscripción de organizaciones de la sociedad civil interesadas en integrar los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC) regionales para el período 2026–2028.
Este proceso corresponde a la etapa de inscripción y acreditación de organizaciones, necesaria para participar posteriormente en la elección de consejeras y consejeros de los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC) regionales, que se desarrollará a partir de abril de 2026. Esta inscripción permite a las organizaciones habilitar su participación en el proceso eleccionario de los COSOC y formar parte del nuevo período de funcionamiento 2026–2028.
"Este proceso permite que las organizaciones de la sociedad civil participen en un espacio institucional de diálogo con SENDA, aportando su experiencia territorial y su conocimiento del trabajo local en la mejora de nuestras acciones en cada región", destacó la directora de SENDA, Natalia Riffo.
Los Consejos de la Sociedad Civil de SENDA son instancias consultivas de participación ciudadana que buscan fortalecer el vínculo entre la sociedad civil organizada y la gestión pública, consolidando un espacio permanente de consulta y deliberación. A través de los COSOC se contribuye a fortalecer los procesos de diseño, elaboración y evaluación de las políticas públicas del Servicio, así como la transparencia y la rendición de cuentas institucional.
¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR?
En el proceso pueden inscribirse organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, con personalidad jurídica vigente, de carácter territorial o funcional, vinculadas a ámbitos como:
· Organizaciones comunitarias y sociales.
· Organizaciones juveniles, culturales, educativas y académicas.
· Organizaciones de niñez y adolescencia.
· Organizaciones de diversidad, interculturales, de pueblos originarios o migrantes.
· Instituciones colaboradoras de SENDA, fundaciones y ONG.
El proceso de inscripción se encuentra abierto y finaliza el 31 de marzo de 2026, y las organizaciones interesadas deben completar su postulación a través del formulario disponible en www.senda.gob.cl.
LANZAN EN PUNTA ARENAS EL PROGRAMA “DIGITALIZA TU ALMACÉN 2026” PARA FORTALECER EL COMERCIO DE BARRIO EN MAGALLANES
La iniciativa de Sercotec entrega subsidios no reembolsables de hasta $3 millones para apoyar la digitalización, modernización y gestión de almacenes de barrio en la región.
La iniciativa de Sercotec entrega subsidios no reembolsables de hasta $3 millones para apoyar la digitalización, modernización y gestión de almacenes de barrio en la región.