Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

4 de febrero de 2026

SENDA ABRE PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA INTEGRAR LOS CONSEJOS DE LA SOCIEDAD CIVIL 2026–2028

​La inscripción está dirigida a organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro de todas las regiones del país y se encuentra abierta hasta el 31 de marzo de 2026.

Trabajo Social

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) inició el proceso de inscripción de organizaciones de la sociedad civil interesadas en integrar los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC) regionales para el período 2026–2028.

Este proceso corresponde a la etapa de inscripción y acreditación de organizaciones, necesaria para participar posteriormente en la elección de consejeras y consejeros de los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC) regionales, que se desarrollará a partir de abril de 2026. Esta inscripción permite a las organizaciones habilitar su participación en el proceso eleccionario de los COSOC y formar parte del nuevo período de funcionamiento 2026–2028.

"Este proceso permite que las organizaciones de la sociedad civil participen en un espacio institucional de diálogo con SENDA, aportando su experiencia territorial y su conocimiento del trabajo local en la mejora de nuestras acciones en cada región", destacó la directora de SENDA, Natalia Riffo.​

Los Consejos de la Sociedad Civil de SENDA son instancias consultivas de participación ciudadana que buscan fortalecer el vínculo entre la sociedad civil organizada y la gestión pública, consolidando un espacio permanente de consulta y deliberación. A través de los COSOC se contribuye a fortalecer los procesos de diseño, elaboración y evaluación de las políticas públicas del Servicio, así como la transparencia y la rendición de cuentas institucional.

¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR?

En el proceso pueden inscribirse organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, con personalidad jurídica vigente, de carácter territorial o funcional, vinculadas a ámbitos como:

· Organizaciones comunitarias y sociales.

· Organizaciones juveniles, culturales, educativas y académicas.

· Organizaciones de niñez y adolescencia.

· Organizaciones de diversidad, interculturales, de pueblos originarios o migrantes.

· Instituciones colaboradoras de SENDA, fundaciones y ONG.


El proceso de inscripción se encuentra abierto y finaliza el 31 de marzo de 2026, y las organizaciones interesadas deben completar su postulación a través del formulario disponible en www.senda.gob.cl.

taller prevención consumo drogas privados de libertad

TUTORES DEL CENTRO DE CUMPLIMIENTO JUVENIL SE CAPACITAN EN DETECCIÓN TEMPRANA DE CONSUMO DE DROGAS EN CONTEXTO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

LANZAN EN PUNTA ARENAS EL PROGRAMA “DIGITALIZA TU ALMACÉN 2026” PARA FORTALECER EL COMERCIO DE BARRIO EN MAGALLANES

Leer Más

​La iniciativa de Sercotec entrega subsidios no reembolsables de hasta $3 millones para apoyar la digitalización, modernización y gestión de almacenes de barrio en la región.

​La iniciativa de Sercotec entrega subsidios no reembolsables de hasta $3 millones para apoyar la digitalización, modernización y gestión de almacenes de barrio en la región.

Digitaliza tu almacen 2
nuestrospodcast
LA TASA DE OCUPACIÓN INFORMAL DEL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 FUE 30%

TASA DE OCUPACIÓN INFORMAL LLEGÓ A 26,8% A NIVEL NACIONAL Y MAGALLANES SE MANTIENE ENTRE LAS REGIONES CON MENOR INFORMALIDAD

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Trabajo Social

SENDA ABRE PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA INTEGRAR LOS CONSEJOS DE LA SOCIEDAD CIVIL 2026–2028

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
mamá felipe

NIÑO DE MAGALLANES VIAJÓ A INGLATERRA TRAS GANAR CONCURSO QUE PREMIA LA ASISTENCIA ESCOLAR

AMIGO DE LA FAMILIA 1 DE FEBRERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Enciclopedia_4

INACH PRESENTA LA CUARTA EDICIÓN DE SU ENCICLOPEDIA VISUAL DE LA ANTÁRTICA, UNA VENTANA AL CONOCIMIENTO POLAR

MINVU - Entrega subsidios Brisas 3 y Lomas 7_2